Tofaş, Başantrenör Ahmet Çakı ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş, Başantrenör Ahmet Çakı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Tofaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Basketbol A Takımı'mızın Başantrenörlüğü görevini yürütmekte olan Ahmet Çakı ile 20222023 sezonu öncesinde yollarımızın ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız. 20212022 Sezonu Kasım ayından itibaren, kulübümüzün Basketbol A Takım Başantrenörlüğünü gerçekleştiren Ahmet Çakı ile yeni sezon öncesinde karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararı alınmıştır. Değerli antrenörümüz Sayın Çakı’ya kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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