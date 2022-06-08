Kalbinde delik bulunan kadın Türkiye'de ilk defa uygulanan operasyonla sağlığına kavuştu



BURSA, (DHA)BURSA Şehir Hastanesi'nde kalbindeki delik nedeniyle tedavi gören Nimet Özdemir (37), Türkiye'de ilk defa, dünyada da çok az sayıda uygulanan 'Transhepatik ASD' olarak adlandırılan kapatma metoduyla sağlığına kavuşturuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından, "DÜNYADA SAYILI, TÜRKİYE´DE İLK!" ifadesiyle ameliyat hakkında paymaşımda bulundu.

Nefes darlığı şikayetiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne gelen Nimet Özdemir'in yapılan tetkiklerinde iki kalp kulakçığı arasında delik olduğu belirlendi. Hastanın durumunu inceleyen sağlık heyeti ameliyat kararı aldı. Nimet Özdemir, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkan ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bekirçavuşoğlu başkanlığındaki sağlık heyeti, kontroller sırasında kasık damarından kalbe giden damarın anormal bir seyir göstermesi nedeniyle farklı bir yöntemi uygulama kararı zaldı. Nimet Özdemir, kendisine anlatılan riskleri kabul etmesi üzerine ameliyata alındı. Türkiye'de daha önce hiç yapılmayan, dünyada da sayılı örneği bulunan Transhepatik ASD kapatma metodunu uygulayan ameliyat ekibi, operasyonu başarıyla gerçekleştirerek Özdemir´i sağlığına kavuşturdu.

'DAMARIN ANORMAL BİR SEYİR GÖSTERMESİ, KLASİK YÖNTEMLE DELİĞİN KAPATILMASINI ENGELLİYORDU'

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkan, "Klinikte yapmış olduğumuz tetkiklerde hastanın kalbinde delik olduğunu tespit ettik. Bu delik iki kalp kulakçığı arasında var olan bir delik. Bunun klasik olarak tedavisi, kasık damarından girilerek, şemsiye yöntemiyle bu deliğin kapatılması şeklindedir. Yalnız Nimet hanımın şansızlığı, kasık damarından başlayıp, kalbe giden damarın anormal bir seyir göstermesi, klasik yöntemle deliğin kapatılmasını engelliyordu" dedi.

Bu durumda hastaya cerrahi veya alternatif olarak Transhepatik ASD kapatma metodunu uygulamaya karar verdiklerini ifade eden Doç. Dr. Erkan, "Hastamızla artılarını, eksilerini ve risklerini paylaştık. Radyolojiden Doktor Süleyman beyin eşlik ettiği bir operasyonla hastanın karaciğerini bir küçük iğne ile delerek, karaciğer toplardamarına önce girip, buradan damarı takip ederek, kalbe ulaştık ve deliği bu şekilde kapattık" diyerek ameliyat hakkında bilgi verdi.

KARACİĞERDEN KALBE GEÇİCİ TÜNEL OLUŞTURULDU

Nimet Özdemir´i radyolojik olarak tetkik ettiklerinde vücudun ana toplardamarında anormallik olduğunu tespit edildiğini vurgulayan Girişimsel radyoloji Uzm.Dr. Süleyman Bekirçavuşoğlu ise "Yaptığımız işlem, karaciğer cilt üzerinde yarım santimlik bir kesi ile ultrason rehberliğinde karaciğeri delerek, karaciğer toplardamarı vasıtasıyla kalbe ulaşmaktı. Yani karaciğerden kalbe geçici bir tünel oluşturduk. Bu tünel vasıtasıyla da kalpteki delik kardiyoloji ekibince kapatıldı. Daha sonra o tüneli de kanama olmaması açısından elimizdeki özel malzemelerle kapattık ve işlemikomplikasyonsuz, sorunsuz bir şekilde tamamladık" ifadelerini kullandı.

'NORMAL HAYATA DEVAM ETTİM'

Hekimlere güvendiği için bu yöntemi kabul ettiğini dile getiren hasta Nimet Özdemir ise, ameliyatın ardından 24 saat gözlem altında kaldığını ve normal hayata devam ettiğini söyledi. Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Özdemir, operasyonu gerçekleştiren doktorlara ve ameliyatın ardından kendisiyle ilgilenen hemşirelere teşekkür etti.

FAHRETTİN KOCA PAYLAŞIM YAPTI

Ameliyatın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Koca, paylaşımında " DÜNYADA SAYILI, TÜRKİYE´DE İLK! Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatta, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi." ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-06-08 00:06:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.