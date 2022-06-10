Bursa'da 27 yaşındaki futbolcu kalbine yenik düştü Genç futbolcu kalp krizi geçirerek öldü

Bursa Yenişehir Belediyespor’da forma giyen 27 yaşındak futbolcu evinde kalp krizi geçirerek vefat etti. Futbol camiası yasa boğuldu.

Bölgesel Amatör Lig’de bulunan Yenişehir Belediyespor’da sol bek olarak forma giyen başarılı futbolcu Barış Demir (27) ikamet ettiği merkez Yıldırım ilçesi Samanlı mahallesindeki evinde kalp krizi geçirerek öldü.

Herkes tarafından sevilen başarılı futbolcunun ani ölümü futbol camiasını yasa boğdu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada, “Kentimiz için çok önemli bir futbolcuydu. Kendisini çok severdik. Acımız büyüktür” dedi.

Genç futbolcunun cenazesi bugün Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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