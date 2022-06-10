Bursa'da psikolojik sorunları olan genç, annesini boğarak öldürdü

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 23 yaşındaki genç, annesini iple boğarak öldürdü.
Olay, dün merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşadıkları apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi. Adrese giden Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y.'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, evde oturan oğlu Halil İbrahim Y. (23) ekipler tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenilen zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.