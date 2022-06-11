Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2)

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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KAZA ANI KAMERADA

Bursa´da, direksiyon başında kalp krizi geçiren Onur Muhammet Göksu´nun minibüsünün kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonunun marketine daldığı kazanın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsün hızla akaryakıt istasyonunun giriş kısmında kaldırıma çarptığı ve markete girdiği anlar yer aldı. Kazayı gören istasyon görevlilerinin yaralı sürücüye yardım etmeye çalışması da kameraya yansıdı. (DHA)İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-06-11 15:04:27



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