Motosiklet kamyonete çarptı; kaza anı kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da motosiklet, ara sokaktan çıkan kamyonete çarptı. Motosiklet sürücüsü Volkan Öztürk´ün (32) yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak´ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Volkan Öztürk idaresindeki 6 AOU 579 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Enver Yusufoğlu (50) yönetimindeki 16 ATZ 579 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Motosiklet sürücüsü Öztürk´e ilk müdahaleyi kamyonet sürücüsü ve çevredekiler yaptı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde seyir halinde olan motosikletin ara sokakta çıkan kamyonete çarptığı görülüyor. Yere düşerek motosiklet ile kamyonet arasında sıkışan sürücünün yardımına, kamyonet sürücüsü ile çevredekiler koşuyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-06-12 19:23:25



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