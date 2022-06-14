Bursa'da motosiklet araca saplandı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Lider sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Abdulkadir Çelik(43) yönetimindeki 16 AGH 272 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen sürücü Murat M.(17) yönetimindeki 16 ASZ 390 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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