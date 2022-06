Hepatitten korunmanın yolu aşı ve test

Özel Doruk Yıldırım Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Meltem Öner, hepatit hastalığı hakkında bilgiler paylaşarak, “Hepatitten korunmanın tedavi etmekten daha kolay ve ucuz olduğunu unutmamalıyız” dedi.

Hepatit A ve B’nin günümüzde aşı ile önlenebildiğine dikkat çeken Uz. Dr. Meltem Öner, “Hepatitten korunmak artık çok kolay. Hepatit A ve B günümüzde aşı ile önlenebiliyor. Ülkemizde son yıllarda geliştirilen ilaçlarla viral hepatit tedavisinde olumlu sonuçlar alınıyor. Hatta hepatit C’de yüzde yüze yakın kur sağlanmadığı alınan sonuçlarla kanıtlanmaktadır. Burada önemli olan hastalığı saklamamak, tedaviye erken başlamak ve tedaviyi yarım bırakmamaktadır” diye konuştu.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Meltem Öner, hepatit hastalığı hakkında yaptığı açıklamada, “Hepatit, karaciğerinin iltihabına verilen bir isimdir. Bunun nedenleri, alkol, toksinler, ilaçlar, virüslerdir. Akut hepatit dediğimiz hepatitin başlangıç döneminde bulantı, kusma, karın ağrısı, vücuttu ve gözlerde sararma görülebildiği gibi hiçbir semptom vermeden de akut hepatit görülebilir. Viral hepatitler tüm hepatit olgularının yarısını oluşturmaktadır. Hepatit A ve E oral yolla bulaşır. Daha çok, temiz olmayan sulardan ve temiz olmayan sularla yıkanmış yiyeceklerden bulaşabilmektedir. Daha çok çocukluk yaşlarında görülür ve kronikleşmez. Hepatit B ve C ise cinsel yolla geçer anneden bebeğe geçen virüslerdir” dedi.

“Hepatit B ve C kronikleşebilir”

Hepatit B ve C kronikleşebileceğini ve hepatit hastalığında da erken teşhisin önemini vurgulayan Dr. Öner,“Önemli olan bu hastalıklarda taramadır. Önceliğimiz hastalığın adını koymaktır. Hepatit B ve C kronikleşebilir, ilerleyen zamanlarda düşük bir ihtimal de olsa siroz ve karaciğer kanserine dönüşebilir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2040’lı yıllarda hepatit B ve C’ye bağlı ölümlerin sıtma, siroza bağlı ölümlerden daha fazla olacağı öngörülmektedir.Hepatit A kortamine yiyecek ve içeceklerden bulaşmaktadır o nedenle gıda ve suların sentasyonu çok önemlidir. Hepatit A’nın aşılaması da vardır, sağlık bakanlığı aşı takvimine koymuştur. Bebekler doğduktan sonra hepatit A’ya karşı aşılanmaktadır.

Yine hepatit B’ye karşı 0, 1 ve 6’ıncı aylarda aşı yapılmaktadır. Hepatit C’den de korunmak artık mümkündür. Hepatit C’ye karşı tam kür sağlayan ilaçlar vardır. Burada önemli olan hastalığın ne olduğunu bilmek, tarama yapmaktır. Erken teşhis her zaman olduğu gibi hayat kurtarır.”

Yıl içinde rutin olarak tetkiklerin yapılması hastalığa karşı koruma sağladığını söyleyen Dr. Öner, “Rutin tahlil yaptırmamız gerekir, özellikle hepatit B ve C’de sağlık ocakları ücretsiz olarak test yapmaktadır. Hepatit B ve C’ye biz evlilik öncesi tetkiklerde, ameliyat öncesi tetkiklerde bakıyoruz. Hepatit hastalıkları hepimizde olabilir, anne ve babamızdan bize geçmiş olabilir, kan verilmiş olabilir, ortak enjektör kullanımı ile geçebilir. Bu nedenle test yaptırmakta fayda vardır.”

Son yıllarda geliştirilen ilaçlarla hepatit C’nin tedavisinde kesin sonuçlara ulaşılabildiğinin altını çizen Meltem Öner “Hepatitten korunmanın tedavi etmekten daha kolay ve ucuz olduğunu unutmamalıyız. Hepatit A ve B günümüzde aşı ile önlenebilmektedir. Ülkemizde son yıllarda geliştirilen ilaçlarla viral hepatit tedavisinde olumlu sonuçlar alınmaktadır, hatta hepatit C’de yüzde yüze yakın kur sağlanmaktadır. Burada önemli olan hastalığı saklamamak, tedaviye erken başlamak ve tedaviyi yarım bırakmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.