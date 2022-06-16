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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemik iliği nakil ünitesi açıldı

İHA

Kemik iliği nakil ünitesi açıldı

– Medicana Bursa Hastanesinde açılan kemik iliği nakil ünitesi hizmet vermeye başladı.
Nüfusu ile Türkiye’nin dördüncü büyük ili olan Bursa’da, Medicana Bursa Hastanesi kemik iliği nakil ünitesine hasta yatırmaya başladı. 15 milyon nüfuslu İstanbul’da, 19, 5 milyon nüfuslu Ankara’da 14, 4 milyon nüfusa sahip İzmir’de ise 6 erişkin kemik iliği nakil ünitesi varken, Bursa’da ise ikincisi hizmet vermeye başladı. Medicana Bursa Hastanesi’ndeki 13 yatak kapasiteli kemik iliği nakil ünitesi, 12 Nisan 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığından ruhsatını aldı. Tüm odalarının tek kişilik ve gerektiğinde yoğun bakım odasına dönüştürülebilir özellikte olduğunu belirten Kemik İliği nakil ünitesi direktörü Doç. Dr. Ayla Gökmen, “Tüm odalar güncel izolasyon ölçütlerine uygun özelliktedir. Özellikle başka bir vericiden yapılan nakillerde ilk 100 gün komplikasyonlar açısından önemli olup yakın takip gerekebilmektedir. Bursa dışındaki merkezlerde nakil olan hastaların bir kısmında belli bir süre ya o şehirde ikamet etmesi ya da sık sık gidip gelmek zorunda olması, hem sosyal hem de ekonomik açıdan sıkıntı oluşturmaktadır. Hastanemizde bulunan kemik iliği nakil ünitesinin bu sıkıntıları en aza indireceğini düşünmekteyiz. Hedefimiz, Bursa ve çevresinden gelen, kemik iliği nakli gereksinimi olan tüm hastalara dünya standartlarında hizmet vermektir” dedi.
Kök hücre transplantasyonunun, daha çok bilinen ismi ile kemik iliği naklinin, dünyada 60 yıldır Türkiye’de ise 40 yılı aşkın süredir bazı hematolojik hastalıkların tam ve kesin tedavisinde giderek artan başarı ile uygulanan bir tedavi olduğunu belirten Doç. Dr. Ayla Gökmen, “Kök hücre nakli ile ülkemizde de, dünya standartlarına benzer ölçüde pek çok ciddi ve ağır hematolojik hastalık tedavi edilebilmektedir. Kök hücre kaynağı olarak kan kanserleri başta olmak üzere bazı önemli hastalıklarda aile içi ya da akraba dışı vericilerden alınan (allojenik) kök hücreler kullanılmaktayken, lenfomalar ve multipl myelom (özel bir kemik iliği kanseri) gibi bazı hastalıklarda yüksek doz kemoterapi verebilmek hedefi ile yapılan (otolog) kök hücre nakillerinde kişinin kendi kanından toplanan kök hücreler de kullanılabilmektedir. Özellikle son zamanlarda verici taraması ve kök hücre naklinde kullanılan modern yöntemlerin geliştirilmesi ile artık neredeyse tüm hastalarda verici bulunabilmekte ve eski dönemlerde yapılan çaresiz kök hücre bulma kampanyalarına gerek kalmamaktadır. Bu açılardan karaciğer, böbrek ve kalp gibi organ nakillerine göre büyük bir kolaylık ve üstünlük barındıran kök hücre nakillerinde, kök hücre vericilerinde herhangi bir organ eksilmemekte ve sonrasında ciddi bir zarar görülmemektedir” diye konuştu.
Tedavi gören ilk hasta ise, başarılı geçen kök hücre naklinin ardından emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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