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'Kozalak' cinayetinin ilk duruşmasında tutuklu sayısı 5'e çıktı

DHA

'Kozalak' cinayetinin ilk duruşmasında tutuklu sayısı 5'e çıktı


BURSA,(DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde ormanda kozalak topladığı sırada çıkan kavgada dövülüp, bıçaklandıktan sonra yaşamını yitiren Ceyhun Çetin (31) davasının ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Murat Ay (23), "Darbedildiğim sırada elime nereden geçtiğini bilmediğim bir sopayı savurdum. Kimseyi öldürmedim" dedi. Diğer sanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, delil ve ifadeler ışığında diğer 4 sanık için de tutuklama talep etti.
Karacabey ilçesine bağlı kırsal Okçular Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk babası Ceyhun Çetin, geçen yıl kasım ayında ek gelir elde etmek için hafta sonu kozalak toplamaya gitti. Gün boyu ormanda kozalak toplayan Çetin, akşam saatlerinde iddiaya göre bazı kişilerin kozalakları koyduğu çuvalları çalmak istediğini fark etti. Çetin ile kozalak çuvallarını çalmak isteyen 5 kişi arasında arbede çıktı. Şüpheliler, Çetin'i kozalak toplama aparatıyla dövdükten sonra bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ve polis ekipler, kaçan şüphelileri belirleyip harekete geçti. Ekipler Murat Ay, Erhan Özyıldırım (30), Sedat Özyıldırım (29), Yunus Yiğit (36) ve Ahmet Kaya'yı (35) gözaltına aldı. Şüphelilerden Murat Ay tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'KASTEN ADAM ÖLDÜRME' SUÇU
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 sanık hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada tutuklu sanık Murat Ay, jandarma nezaretinde salona alındı. Sanık avukatları, öldürülen Ceyhun Çetin'in eşi Tebessüm Çetin (27), avukatı Hakan Gündoğdu ile tutuksuz sanık Ahmet Kaya salonda hazır bulundu. Diğer sanıklardan başka suçtan tutuklu olan Erhan Özyıldırım, Malatya M Tipi Cezaevi'nden; Yunus Yiğit ile Sedat Özyıldırım ise Bandırma Adliyesi'ndeki mahkeme salonunda SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.
'KİMİN VURDUĞUNU GÖRMEDİM'
Duruşmada savunma yapan Erhan Özyıldırım, "Olay günü diğer şüphelilerle birlikte Şahmelek Mahallesi'ndeki ormanlık alana çam kozalağı toplamak için gittik. Recep Atış, Murat Atış ve Ceyhun Çetin ve Ahmet Ören yanımıza gelerek, 'Burada çam kozalağı toplayamazsınız' dediler. Daha sonra 20-25 köylü üzerimize yürüdü. Elimizdeki çengelli sopaları aldılar. Olayın büyüyeceğini düşünerek, kaçıp kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunduk. Ölen Ceyhun Çetin'i kimin vurduğunu görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
'KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM'
Erhan Özyıldırım'ın anlattıklarının doğru olduğunu belirten tutuklu sanık Murat Ay da "Köylüler beni dövdü. Darbedildiğim sırada elime nereden geçtiğini bilmediğim bir sopayı savurdum. Kimseyi öldürmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Sedat Özyıldırım ile Yunus Yiğit de savunmalarında Ceyhun Çetin'e vurmadıklarını söyledi.
Ahmet Kaya ise savunmasında, "Olay günü üzerimize köylüler yürüdü. Ellerimizdeki çengelli sopaları aldılar. Bize vurmaya başladılar. Bu sırada Ceyhun Çetin'in yaralandığını gördüm. Ben ve arkadaşlarım Ceyhun Çetin'e vurmadık. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
4 SANIK DAHA TUTUKLANDI
Mahkeme heyeti, mevcut deliller ve tanık ifadelerini dikkate alarak, Murat Ay'ın tutukluluk halinin devamına; adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ahmet Kaya, Yunus Yiğit, Erhan Özyıldırım ve Sedat Özyıldırım'ın da tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Karar sonrası Ahmet Kaya duruşma salonunda, Yunus Yiğit ile Sedat Özyıldırım ise ifade verdikleri Bandırma Adliyesi'nde gözaltın alınıp, cezaevine gönderildi.  (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA,(DHA)
2022-06-17 12:13:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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