İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: "Bursa'da yataklı servislerde 3 Covid-19 hastası tedavi görüyor" Covid, Bursa'dan kazınıyor

Bursa’da yataklı servislerde tedavi gören 3 Covid19 hastası bulunduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yoğun bakımda ya da entübe durumda bulunan hasta olmadığına dikkat çekti.

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 2020 yılı Mart ayından itibaren, Bursa’da Covid19 pandemisi ile mücadele eden sağlık çalışanlarının yoğun mesaisinde artık sona gelindi. Kentteki vaka sayılarının düşüşe geçmesi ile hayati riski bulunan hastalar için kurulan yoğun bakım ve servisler kapatılırken, salgın öncesi dönemdeki gibi diğer hastalıklarla ilişkili ihtiyaçlar için kullanılmaya başlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kentte tedavi gören 3 Covid hastasının bulunduğunun altını çizdi. Pandeminin en yoğun dönemlerinde yoğun bakımların büyük çoğunluğunun Covid için ayrıldığını dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “Bu süreçte yoğun bakımlarımızın hemen hemen tamamı dolu oluyordu. Bugün itibariyle yoğun bakımlarımızda tedavi gören ya da entübe durumda olan bir hastamız bulunmuyor” dedi.

Pandemi boyunca sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile mücadele ettiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Gerek hastanelerde çalışan gerekse sahada filyasyon çalışmaları yürüten sağlık çalışanlarımız, büyük bir karakter ortaya koydular. Bu süreçte kendi hayatlarından önce hastalarının hayatını düşünen ancak virüse yenik düşerek, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız oldu. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.