Değirmen Gençlik iyilik peşinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Değirmen Gençlik iyilik peşinde

İHA

Değirmen Gençlik iyilik peşinde

Yıldırım Belediyesi ‘Değirmen Gençlik İyilik Ekibi’ Emir Sultan Mahallesi’nde yaşayan Bayser teyzeye moral ziyaretinde bulundu.
Yıldırım Belediyesi’nin gençler için hayata geçirdiği ‘Değirmen Gençlik Hareketi’ yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllere dokunuyor. ‘İyilik İçin Harekete Geç’ sloganıyla hayat bulan proje ile Yıldırımlı gençler ilçeye dair sosyal sorumluluk projeleri üretirken, fikirlerini uygulama imkânı buluyor. İlçenin dört bir yanına iyilik tohumları eken gençlerin yeni rotası Emir Sultan Mahallesi sakinlerini Bayser teyzenin evi oldu. Bayser teyze ile sohbet edip nasihatlerini dinleyen gençler, ilçenin koca çınarının elini öpüp hayır duasını aldı. Gençlerin ‘Değirmen Gençlik Projesi’ile toplumsal dayanışma, sosyal sorumluluk, yeşil ve çevre duyarlılığı, insan hakları, hayvan hakları gibi birçok sosyal konuda proje ürettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, iyilik peşinde koşan gençlerin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.
Yıldırım’da gençlere yönelik birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençleri ‘Değirmen Gençlik Ailesi’nin bir ferdi olmaya davet etti. Başkan Yılmaz, “Gençler, Yıldırım için harekete geçmeye hazır olduğunuzu biliyorum. Sizleri, kendinizi ve gençliğinizi ifade edebileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz ve yeni deneyimler kazanacağınız Değirmen Gençlik projemize katılmaya ve iyilik için harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cep telefonlu işkence davasında kameralı duruşma
YEREL HABERLER Cep telefonlu işkence davasında kameralı duruşma
Nilüfer’de takas şenliği
YEREL HABERLER Nilüfer’de takas şenliği
Kamp ve karavan tutkunları Bursa’da buluştu
YEREL HABERLER Kamp ve karavan tutkunları Bursa’da buluştu
Mustafakemalpaşa Belediyesi öğrencilere su dağıttı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyesi öğrencilere su dağıttı
Başkan Aykurt´tan Babalar Günü mesajı 
YEREL HABERLER Başkan Aykurt´tan Babalar Günü mesajı 
Cem Adrian Bursa dinleyicisini performansıyla büyüledi
YEREL HABERLER Cem Adrian Bursa dinleyicisini performansıyla ...
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
YEREL HABERLER Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Açıkhava'da Mark Eliyahu rüzgarı
YEREL HABERLER Açıkhava'da Mark Eliyahu rüzgarı
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu
Kestel'de Bursa Çimento isyanı
YEREL HABERLER Kestel'de Bursa Çimento isyanı
Online gebe okulunun konuğu ilkyardım eğitmeni Deniz Karadeniz
YEREL HABERLER Online gebe okulunun konuğu ilkyardım eğitmeni Deniz ...
Engelli vatandaşlardan Başkan Aydın’a teşekkür
YEREL HABERLER Engelli vatandaşlardan Başkan Aydın’a teşekkür
Yıldırım'a çevreci lojistik üs kuruluyor... Yıldırım’da daha önce hastane alanı olarak düşünülen arazinin 160 dönümlük kısmı, dev e-ticaret markalarının depolarının bulunacağı lojistik üs haline getiriliyor Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Şehir ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak. Aynı zamanda bölge insanı içinde ayrı bir istihdam alanı olacak" "Lojistik merkezi çatısına kuracağımız GES santrali yıllık 15 ile 20 milyon civarında bir enerji tasarrufu sağlayacak
YEREL HABERLER Yıldırım'a çevreci lojistik üs ...
Bursa'da karne hediyesi bisikleti böyle çaldılar
YEREL HABERLER Bursa'da karne hediyesi bisikleti böyle çaldılar
Yüzlerce yıllık tarihi bina böyle yandı : Mahalleli film izler gibi izledi
YEREL HABERLER Yüzlerce yıllık tarihi bina böyle yandı : Mahalleli ...
Bursa'da tarihi binada yangın
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi binada yangın
Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi ...
Bursa'da otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil alev topuna döndü
Muharrem İnce, köy düğününde oynadı
YEREL HABERLER Muharrem İnce, köy düğününde oynadı
Bursa'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Kazada yaralanan Sinem ile Beyza, sınava sedye ve tekerlekli sandalyeyle girdi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Sinem ile Beyza, sınava sedye ve ...
Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, ‘desen’ yarışmasına damga vurdu
YEREL HABERLER Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, ‘desen’ ...
Bursa'da kazada yaralanan iki arkadaş bugün YKS heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Bursa'da kazada yaralanan iki arkadaş bugün YKS ...
İnegöl'ün 'Adile Naşit'i üniversite yolunda ilk adımı attı
YEREL HABERLER İnegöl'ün 'Adile Naşit'i üniversite yolunda ilk adımı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.