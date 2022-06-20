La Casa De Papel’li çiftetelli Damadın arkadaşları düğüne bu kostümlerle katıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen damat eğlencesinde "La Casa De Papel" dizisinin kıyafetlerini giyen damadın gençleri, çiftetelli oynadılar. Gençleri gören mahalle sakinleri şoke oldu.

İnegöl Cerrah Mahallesinde yapılan damat eğlencesinde ilginç anlar yaşandı. İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi olan "La casa de papel" de rol olan oyuncuların giydiği kıyafetleri giyen damadın arkadaşları, çiftetelli oynadılar. Gençleri gören mahalle sakinleri şoke oldular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.