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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukların gözünden Bursa

İHA

Çocukların gözünden Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çocukların Gözünden Bursa’ projesine katılan 100 çocuğun, Ttarihi 100 mekanda ve şehrin farklı bölgelerindeki 100 Türk bayrağında’ çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, Unesco Meydanı’nda Bursalıların beğenisine sunuldu.
2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına sahip olan Bursa’da birbirinden farklı kültürel etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, geleceğimiz olan çocukların yaşadıkları şehri daha iyi tanıması ve sahip olunan değerleri yakından görmesi amacıyla geçtiğimiz aylarda ‘Çocukların Gözünden Bursa’ projesini başlatmıştı. Projeye katılan 100 minik, aileleriyle birlikte şehrin sahip olduğu tarihi mekanları gezerek, hem bilgilendi hem de kendi bakış açılarıyla fotoğraflar çekti. Toplam 100 tarihi mekanı ve şehrin farklı bölgelerindeki Türk bayraklarını çeken miniklerin fotoğrafları, Unesco Meydanı’nda hazırlanan sergiyle Bursalıların izlenimine sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projede yer alan çocuklarla tek tek sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklara fotoğrafladıkları mekanlar hakkında çeşitli sorular soran Başkan Aktaş, projenin minikler üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyledi. 100 çocuk tarafından çekilen fotoğraflar, Bursa Kültür AŞ tarafından kitaplaştırıldı ve böylelikle çalışmanın güzel bir anı olarak yaşatılmasına imkan sağlandı.
“Bursa’nın tarihi eserleriyle miniklerimiz buluşsun”
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Çocukların Gözünden Bursa’ projesinin yaklaşık bir sene önce başlatıldığını ve çalışmayla birlikte Bursa’nın ne kadar kıymetli şehir olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi. Çocuklarını gezdirerek şehrin fotoğraflanmasını sağlayan ailelere de teşekkür eden Başkan Aktaş, “Emeği geçen yavrularımızı kutluyorum. Ülkemiz ve şehrimiz çok güzel. Medeniyeti, tarihi, kültürü ve eserleriyle kıymetli bir şehir. Çocuklarımızın, geçmişten günümüze gelen güzel eserleri gezmelerini ve gezerken fotoğraflamalarını arzuladık. Ailelerden, ‘fırsat buldukça’ çocuklarını Bursa’nın kıymetli ve gizli kalmış eserleri nezdinde gezdirmelerini istiyorum. Oyun oynasınlar, ders çalışsınlar ama Bursa’nın tarihi eserleriyle de miniklerimiz buluşsun. Projeye katılan çocuklarımızı alkışlıyorum” dedi.
Projede yer alan çocuklar, tarihi mekanları yakından görme imkanı bulduklarını ve kendi gözlerinden mekanları fotoğrafladıklarını söyledi. Çocuklar, etkinliği düzenleyen ve çektikleri fotoğrafları sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Programın sonunda Başkan Alinur Aktaş, projeye katılan çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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