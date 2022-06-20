Duvarı kırıp yavru baykuşu kurtardılar

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Aktaş Sokak´taki bir apartmanın sakinleri, kuş seslerinin gelmesi üzerine yavru baykuşun havalandırma boşluğuna düştüğünü belirledi. İhbarla apartmana gelen itfaiye ekipleri, yavru baykuşu havalandırmanın duvarını kırıp, kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, baykuş doğaya salındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-06-20 15:32:49



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