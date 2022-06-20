Bursa'da otomobil motosikletle kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegölOrtaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi'nden İnegöl'e seyir eden Reşat Nuri G. (47) yönetimindeki 16 NAU 34 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Önder Ç. (44) yönetimindeki plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle ön lastiği kopan motosiklet 50 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.