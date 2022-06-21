Bursa'da tehlikeli gerginlik...Dünürler arasındaki kavgaya aileler dahil oldu

Bursa'da dünürler arasındaki kavgaya aileler dahil olunca ortalık meydan muharebesine döndü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmesiyle birlikte kavga son buldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dünürler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kavgaya 2 tarafın aileleri de dahil olunca ortalık adeta meydan muharebesine döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ailelerin de katıldığı kavgayı ayırarak tarafları sakinleştirerek evlerine gönderdi.

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