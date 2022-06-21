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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İznik’te yarım asırdır ekmeğini taştan çıkartıyor

İHA

İznik’te yarım asırdır ekmeğini taştan çıkartıyor

İznik Belediyesi hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde 19. belgeselinde İznik’te yarım asırdır taş ustalığı yapan Mehmet Arslan’ın (76) hayatını ve mesleğini ele aldı.
Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin, “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi doğrultusunda belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede yarım asırdır taş ocağında ustalık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Arslan icra ettiği mesleğini genç yaştan buyana aşkla devam ettiriyor.
1946 yılında İznik’e bağlı Hacıosman da dünyaya gelen Mehmet Arslan, 1968 yılında köyünden İznik’e göç eder. Taş Ocağında o zamanlarda başkasının yanında çırak olarak çalışmaya başlayan Arslan daha sonra taş ocağını kendisi devralır. Yarım asırdır aynı taş ocağında ailesi ile birlikte çalışmayı sürdüren Mehmet Arslan köyden İznik’e geldiği yılları şu sözlerle dile getiriyor; “O yıllarda öküz arabalarıyla taş ve kum çeker, elle doldurur ve yüklerdik. İznik’in sur dışında hiç ev yoktu. Tüm yapılar sur içerisindeydi” diye konuştu.
Meslekte geçirdiği yarım asırlık serüvenini o günleri yaşarcasına anlatan Mehmet Arslan (76) konuşmasında “İznik’e ilk geldiğimde 1968 yılında araç, vatandaşlarda hiç yoktu. Balyozla taş kırıp, elle öküz arabalarına yükleyip götürüyorduk. O günlerde çırak olarak çalıştığım taş ocağını daha sonraları devraldım. İznik’te devletimizin yatırımlarına taş verdim. Derelere, köprülere, restorasyonlara taş verdim. Camiler, çeşmeler inşa ederek vatandaşlara hizmet ettim. Tek amacım insanlara doğru hizmet etmek oldu. Yarım asırdır bir çalışanımızla, bir müşterimizle yanlış bir durum yaşamadım. Bugünde bu yaşıma rağmen sabah namazında çalışmaya başlar, akşam namazında bırakırım” diye konuştu. Arslan konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan tecrübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür etti.
İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” belgesellerinin ilki 75 yıllık fıçı ustası İsmail Alkış ile gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise İznik’e bağlı İnikli Mahallesinde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile gerçekleştirildi. Üçüncü belgesel dünyaca ünlü Müşküle İğne Oyaları ile dördüncü belgesel 62 yıldır küfe sanatı ile uğraşan Hakkı Ateş (76) ile beşinci belgesel 63 yıldır terzilik sanatını icra eden İsmet Acar (75) altıncı belgesel İznik’e bağlı Tacir Mahallesi’nde 50 yıldır Sıcak Demir Ustalığı yapan Necip Saraç (62) ile yedinci belgesel 55 yıldır Yorgan Ustalığı yapan Ali Topkara (68) ile sekizinci belgesel 55 yıldır Radyo ve Televizyon Ustalığı yapan Ekrem Sevim ile dokuzuncu belgesel Çömlek Ustası Hasan Yaman (55) ile onuncu belgesel Saat Ustası Ramis Asa (72) ile on birinci belgesel 70 yıldır Yüncülük mesleği ile uğraşan Süleyman Ferik (84) ile on ikinci belgesel 50 yıldır soba ustası olan Mehmet Topçu (72) ile, on üçüncü belgesel Ahşap Ustası Servet Bağcı (63) ile on dördüncü belgesel yarım asırlık Bisiklet Tamir Ustası Ahmet Aşık (65) ile on beşinci belgesel yarım asırlık terzi ustası Ahmet Turhan (68) ile on altıncı belgesel yarım asırlık matbaa ustası Ramiz Pancar (75) ile on yedinci belgeseli İznikspor’un efsane futbolcusu Kaptan İsmail Hakkı Çelik (69) ile on sekizinci belgeseli yarım asırlık elektrik ustası Mehmet Potur (72) ile on dokuzuncu belgeseli ise yarım asırlık taş ustası Mehmet Arslan (76) ile gerçekleştirildi.

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