DAĞDER üyeleri’ne Hayat Hastanesi’nden indirim

Özel Hayat Hastanesi, kurum anlaşmaları çerçevesinde OrhaneliKelesBüyükorhanHarmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği'yle (DAĞDER) olan anlaşmasını yeniledi.

Bursa'da insan odaklı sağlık hizmeti anlayışla faaliyet gösteren ve bu çerçevede çeşitli kurum ile STK'larla indirim protokolleri imzalamaya devam eden Hayat Hastanesi, imkanlarından DAĞDER üyeleri ve birinci dereceden yakınları indirimli olarak faydalanabilecek.

Hayat Hastanesi'nde düzenlenen imza töreninde Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, DAĞDER Başkanı Yaşar Turk ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

DAĞDER'le olan anlaşmayı yenilemekten mutlu olduklarını söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Özkul, “Birçok kurum ve STK'larla anlaşmamız bulunuyor. Bursa'nın ilk özel hastanelerinden biri olan Hayat Hastanesi her gün büyümeye devam ediyor. İnsan öncelikli hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Öte yandan Hayat Sağlık Grubu olarak da sosyal sorumluluk projelerimizi yürütüyoruz. Derneğin üyeleri ve birinci derece yakınlarına indirimli sağlık hizmeti sunacağız. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz” dedi.

DAĞ DER Başkanı Yaşar Türk ise üyeleri ile birinci dereceden yakınlarına en uygun sağlık hizmetini sunmak için Özel Hayat Hastanesi’ni tercih etmekten çok mutlu olduklarını ifade etti. Türk sözlerinin devamında "Bursa'nın köklü hastanesi Hayat Hastanesi her zaman bize kaliteli hizmetler sundu. Her zaman mutlu ayrıldık. Yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

