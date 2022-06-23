Alkollü sürücü, otomobille köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'da, 1.50 promil alkollü olduğu belirlenen S.A. (35), otomobille köprünün demir korkuluklarına çarptı. Kazada S.A., yaralanırken, araçtaki Sema Demir (37) ise hayatını kaybetti.
Kaza, gece Kestel ilçesi Mandıras Caddesi´nde meydana geldi. S.A.´nın kontrolünü kaybettiği 16 AIZ 674 plakalı otomobil, köprünün demir korkuluklarına çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Sema Demir´in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan S.A.'nın 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. S.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. S.A.´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnegöl'de tekstil firmasında çalışan ve bekar olduğu öğrenilen Sema Demir'in cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-06-23 13:13:51
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