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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya Kavşağı’nda çalışmalar hızlandı

İHA

Mudanya Kavşağı’nda çalışmalar hızlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Acemler Kavşağı’na nefes aldırmak amacıyla Mudanya Kavşağı’nda hayata geçirdiği bağlantı kolu çalışmaları hızla devam ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da günlük ortalama yoğunluğun 180 bin araç civarında olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yüzde 1012 daha fazla yoğunluğun bulunduğu Acemler'deki trafiği rahatlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce Acemler Kavşağı bağlantı kollarında şerit genişletmesi yapan, Hayran Cadde ile Oulu Cadde’yi birbirine tüp geçitle bağlayan Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki trafiği doğrudan etkileyen Mudanya Kavşağı’ndaki çalışmalara da hız verdi. Mudanya Kavşağı’nda projelendirilen ve Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler yönünden gelen araçların, ‘stadyumun yanından’ şehir merkezi yönüne bağlantısını sağlayacak kolda asfaltlama başladı. Projenin ikinci etabında yapılacak bağlantı viyadüğü ile bölgeden geçen araçların Mudanya ve İzmir istikametine doğrudan bağlantısı sağlanmış olacak. Mudanya yolu bağlantısına yapılacak 220 metrelik köprü imalatı için 39 kiriş montajı yapılacak.
Trafik yükü azalacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Kavşağı’nda projelendirilen ve her iki yönden gelen araçların da Acemler’e gelmeden Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigar Mahallesi istikametine gitmelerine imkan tanıyan köprübağlantı yolu çalışmalarını daha önce tamamladıklarını hatırlattı.
Şimdi de Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler istikametinden gelen araçların stadyumun yanından D200 karayoluna bağlantısını sağlayacak yolda çalışmaların hızlandığını belirten Başkan Aktaş, “Yapılacak bağlantı ile Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler istikametinden gelen araçlar, Orhaneli Kavşağı veya Acemler Kavşağı’na gitmek zorunda kalmadan buradan ana yola bağlanabilecek. Bu projenin ikinci ayağını oluşturan Mudanya yolu bağlantı viyadüğü ile de bu araçların doğrudan Mudanya yoluna ve İzmir yoluna bağlantısı sağlanmış olacak. Böylelikle hem Acemler’in yükü azalacak hem de trafiğin seyri hızlanacak” dedi.

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