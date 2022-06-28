Alkollü sürücünün otomobille çarptığı Zeynep Mira, yaşam savaşını kaybetti

Abdulselam UĞUR/MUDANYA (Bursa), (DHA)-BURSA´da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı Zeynep Mira Güler (6), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Kaza geçtiğimiz pazar günü saat 15.40 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi´nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya istikametine seyir halinde olan Burak Ulga (28) idaresindeki 16 ANV 418 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Fikriye Yeğit (56) ile torunu Zeynep Mira Güler´e çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Fikriye Yeğit hayatını kaybederken, Zeynep Mira Güler Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Zeynep Mira da doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti.
Kazanın ardından gözaltına alınan ve 0.86 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Burak Ulga ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Abdulselam UĞUR
2022-06-28 21:26:31
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