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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobile çarpan motosikletli savrulup yaralandı

DHA

Otomobile çarpan motosikletli savrulup yaralandı


Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da, motosikleti ile önündeki otomobile çarpan Yusuf K. (32) savrularak yaralandı. 
Kaza, saat 11.00 sıralarında OrhangaziBursa kara yolu Gedelek Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa´da Orhangazi istikametine seyir halinde olan Yusuf K. idaresindeki 16 RBM 50 plakalı motosiklet, Gedelek Kavşağı'nı geçtikten sonra önünde seyir halinde olan Kadir T. (38) yönetimindeki 16 AOF 950 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosikletten savrulan sürücü Yusuf K. yaralandı, motosiklet ise ters dönerek durdu.  Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Yusuf K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2022-06-29 13:04:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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