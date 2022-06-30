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Yasal düzenleme geldi...Emlak fiyatlarındaki balon patlıyor Konutta yüksek fiyat yerine gerçek fiyat dönemi

İHA

Yasal düzenleme geldi...Emlak fiyatlarındaki balon patlıyor Konutta yüksek fiyat yerine gerçek fiyat dönemi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte internet ortamında yer alan emlak ilanlarında yeni bir dönem başladı. Özellikle emlak fiyatlarının gerçek değerinin üzerinde gösterilmesi ve emlak piyasasında yapılan manipülasyonların önüne geçilmesi için çıkartılan düzenleme sonuçlarını göstermeye başladı.
Başta sahte ilanların önüne kesen bu düzenleme ile konut fiyatlarında önemli bir oranda düşüş yaşanıyor. Düzenlenmenin yayınlamasından itibaren kısa zaman içerisinde emlak portallarında yer alan ilanların bir çoğu da yayından kaldırıldı. Emlak piyasalarını manipüle ederek konut ve benzeri gayrimenkullerin fiyatlarını yükselten fırsatçılara göz açtırmayacak olan bu düzenlemenin ardından yapılacak denetimlerle birlikte özellikle konut fiyatlarının dengelenmesi bekleniyor.
538 Sıra Nolu Vergi Usul kanunu Genel Tebliği ile sosyal medya başta olmak üzere, web portalları üzerinden yapılacak taşınır, taşınmaz ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesi gibi satış veya kiralanma iş ve işlemleri artık Gelir İdaresi Başkanlığına aylık olarak düzenli bir şekilde teslim edilecek. Örneğin, bir gayrimenkulü 5 milyon liraya internet üzerinden sattığınız, fakat vergi ve harçların çok çıkması sebebiyle gayrimenkulün fiyatını 2 milyon lira olarak gösterdiniz. İlana koyduğunuz site, satışın 5 milyondan olduğunu Gelir İdaresine bildirecek, aynı şekilde tapu da bu satışın 2 milyon lira olarak tapuya tescil edildiğini Gelir İdaresine bildirecek. Gelir İdaresi aradaki fark kadar alıcı ve satıcıya harç matrah farkı çıkaracak ve Vergi Ziyaı Cezası ile tahsilini yapacak. Satıcı açısından ise 5 yıllık süreyi doldurup doldurmadığına bakıp ona da ayrıyeten Matrah farkı ve vergi ziyaı cezası kesilecek. Aynı şekilde bu satışa aracılık eden emlakçı var ise ve faturasını da kesmedi ise ona da ceza kesilecek.
"Sahte ilanlara son. Vatandaş mağdur olmayacak"
Emlak piyasalarını doğrudan etkileyen yeni düzenleme ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, söz konusu düzenlemenin özellikle sahte ilanlar ile gerçek değerleri manipüle eden fırsatçılara geçit verilmeyeceğini ve bu sayede vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilebileceğini söyledi. Aydemir, “Emlak piyasaları son birkaç yıldır ne yazık ki ciddi bir belirsizlik ve fiyat dengesizliği ile mücadele içindeydi. Bu belirsizlik ve fiyat politikalarındaki tutarsızlık sebebiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm kesimlerin mağduriyeti söz konusuydu. Ancak yeni yapılan düzenleme ile bu sorunların uzun vadede önüne geçileceğini düşünüyoruz. Yetki belgesi bulunan ve profesyonel olarak faaliyet gösteren emlak şirketleri uzun yıllardır sektörün gelişimi ve kayıt dışı emlakçılık ile büyük bir mücadele gösteriyordu. Bu mücadeleye katkı sağlayacak her türlü yasal düzenlemeyi sonuna kadar destekliyoruz. Son düzenlemenin de bu anlamda oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
"Konutta yüksek fiyat yerine gerçek fiyat dönemi"
Sahte ilanlar ile söz konusu gayrimenkullerin gerçek değerini yüksek gösteren ve piyasalardaki fiyatlamaları etkilemeye çalışanları artık ciddi yaptırımlar bekliyor. Yeni düzenleme ile birlikte gayrimenkul danışmanları gerçek ilanları girmek ve mülk sahipleri de o ilandaki bilgileri doğru şekilde vermekle yükümlü kılınıyor.
Resmi Gazetede yayınlanan tebliğde şu maddeler yer aldı;
"538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılarına, sosyal ağ sağlayıcılarına ve yer sağlayıcılarına bir aylık süre içerisinde gerçekleştirmiş oldukları işlemlere ilişkin olarak; a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini. b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini. c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini. d) Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri. Elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirme zorunluluğu getirildi. Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar bildirilmesi gerekmektedir. Sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 1/8/2022 tarihine (31/7/2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle) kadar Gelir İdaresi Başkanlığına yapmak zorundadır. Tebliğe eklenen geçici madde ile sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin 31/5/2022 tarihi itibarıyla yayında olan ilanlar ile 31/5/2022 tarihinde ilk kez verilen ilanlara (31/5/2022 tarihinde yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 31/8/2022 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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