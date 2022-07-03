Bursaspor’u 895 bin kişi takip ediyor

Twitter ve Instagram’da en çok takipçisi olan Türk kulüpleri arasında Bursaspor da yer aldı. TFF 2. Lig’de olmasına rağmen her alan büyüklüğünü hissettiren yeşilbeyazlıları takip eden tam 895 bin kişi var.

20092010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bursaspor Kulübü, sosyal medyada da en çok takipçiye sahip olan kulüpler arasında yer alıyor. Her ne kadar TFF 2. Lig’e kadar gerilese de Türkiye'de bir çok taraftara sahip olan yeşilbeyazlı kulübü sosyal medyada 895 bin kişi takip ediyor. Twitter ve Instagram’da en çok takipçisi olan Türk futbol kulüpleri arasında 5. sırada yer alan Bursaspor, yüzlerce kulübü bu alanda da gerisinde bıraktı. Sıralama ise şöyle oluştu; Galatasaray (22 milyon 895 bin), Fenerbahçe (17 milyon 256 bin), Beşiktaş (9 milyon 932 bin) ve Trabzonspor (3 milyon 103 bin).

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