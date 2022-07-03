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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Altın Karagöz’le Bursa'dan dünyaya barış mesajı

İHA

‘Altın Karagöz’le Bursa'dan dünyaya barış mesajı

Bu sene 34’üncüsü düzenlenen alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, bin 200’e yakın yerli ve yabancı halk dansları ekibinin katıldığı renkli kortejle başladı.
Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği olma unvanına sahip 60. Uluslararası Bursa Festivali’nin devamı niteliğindeki Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, bu sene 34. kez dünyanın birçok farklı ülkesinden dansçıları Bursa’da buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen yarışma, Atatürk heykeli önünde çelenk sunumu ve gökyüzüne güvercin uçurulup dünyaya barış mesajı verilmesiyle başladı. Törene katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın ana gayesinin barış ve kardeşlik olduğunu söyledi. Yarışma aracılığıyla tüm dünyaya Bursa’dan barış mesajları gönderildiğini belirten Başkan Aktaş, “Türkiye olarak bu barışı temin etmek adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde elimizden gelen her şeyi yapacağımızı tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda söz veriyoruz. Organizasyonun kusursuz olmasını temenni ediyorum. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm misafirlere Bursa’mıza ve Türkiye’ye hoşgeldiniz diyorum” dedi.
BKSTV Başkanı Sadi Etkeser, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle yapılan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın dünyada sayısı halk dansları organizasyonları arasında gösterildiğini belirtti. Farklı kültür ve inanışları Bursa’da buluşturduklarını dile getiren Etkeser, yarışmanın dünya barışına katkı sağlamasını temenni etti.
Konuşmaların ardından yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin katılımıyla renkli kortej yürüyüşü başladı. Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, kortejdeki yerli ve yabancı halk dansları ekiplerini alkışlayarak selamladı. Cumhuriyet Caddesi üzerinden Kültürpark’a kadar süren kortejde, yabancı ekipler yöresel danslarıyla kendilerini tanıttı.
Halk dansları yarışmasında bin 200’e yakın dansçı 27 Temmuz tarihleri arasında hem kültürlerini hem de hünerlerini sergileyecek. 5 gün boyunca 17 ilçede 20 ayrı noktada gösterilerini sergileyecek olan ekipler, yarışma heyecanı ve renkli kültürlerinin Bursa’nın tüm sokaklarına yayacak. Açıkhava Tiyatrosu’nun yanı sıra Kent Meydanı, Suryapı Marka AVM, Podyum Park ve Yıldırım Cazibe Merkezi gibi şehrin hareketli noktalarında da yapılacak gösteriler, ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecek.

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