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Bursalı tekstilcilerden Paris’te ihracat atağı Türk tekstili Texworld Paris’e damga vurdu

İHA

Bursalı tekstilcilerden Paris’te ihracat atağı Türk tekstili Texworld Paris’e damga vurdu

Avrupa’nın önde gelen aksesuar, hazır giyim, kumaş ve moda fuarı olan Texworld Paris’e Türk tekstil sektörü damga vurdu. Fransa’nın başkenti Paris’te yaklaşık 20 ülkeden 400’ü aşkın firmanın katılımıyla kapılarını açan fuarda Türkiye 100’e yakın firma ile Çin’in ardından organizasyona en güçlü katılım sağlayan ikinci ülke oldu.
Bursa iş dünyası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi ile ihracat atağını sürdürüyor. Pandemi nedeni ile ara verilen fiziki fuarların yeniden başlamasını ihracat hedefleri için büyük bir fırsat olarak değerlendiren tekstil sektörü temsilcileri, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Texworld 2022 Sonbahar Fuarı’nı inceledi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun’un da yer aldığı 30 kişilik BTSO heyeti 2023 ilkbahar yaz trendlerinin belirlendiği fuarda dünya profesyonelleri ile buluştu.
Normalleşme ile birlikte küresel tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan toparlanma sürecinin olumlu yansıdığı fuarda katılımcı sayısı Şubat ayında düzenlenen fuara kıyasla iki kat artış gösterdi. Çin’in en büyük katılımcı olduğu Texworld’de Türk tekstili 100’e yakın firma ile temsil edilirken, Güney Kore, Hindistan ve Bangladeş de güçlü katılım sağlayan ülkeler arasında yer aldı. Fuarda Bursa’dan ise 23 firma ürünlerini yabancı alıcılarla buluşturdu. Parc des Expositions Paris Le Bourget’de düzenlenen fuar 6 Temmuz’a kadar dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

“Fuarcılık çalışmalarını çok önemsiyoruz”
Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Kovid19 salgınıyla tedarik zincirlerinde yaşanan değişim sürecinin Türkiye'yi üretim üssü olarak öne çıkardığını söyledi. BTSO üyelerinin bu fırsatı en iyi şekilde kullanmaları için çaba gösterdiklerini belirten Uğur, “Oda olarak özellikle fuarcılık çalışmalarını çok önemsiyoruz. Hayata geçirdiğimiz Küresel Fuar Acentesi Projesi ile 2013 yılından bu yana üyelerimizi dünyanın en prestijli fuarları ile buluşturmaya devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında 1,5 milyar doları aşan ihracat gerçekleştiren Bursalı tekstil ve hazır giyim firmalarımız için Texworld Paris son derece önemli bir fuar. Firmalarımızın buradaki fırsatları değerlendirmesini amaçlıyoruz. Yeni ülke ve bölgelerle işbirliği yapabilmek adına Texworld önemli bir platform. Fuarın sektörümüz, kentimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Firmalar, dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluştu”
BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ise, bu yıl ikinci kez düzenlenen Texworld Paris’te firmaların dünyanın önemli alıcıları ile buluştuğunu söyledi. Katma değer ve istihdam açısından stratejik öneme sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörünün ihracata dayalı büyümesine fuarcılık çalışmaları ile destek verdiklerini aktaran Uçkun, “Texworld, potansiyel iş birliği imkanlarının yanında firmalarımıza güncel gelişmeler ve sektörün geleceği hakkında da vizyon kazandıran önemli bir organizasyon. Fuarda yapılan görüşmelerin yeni siparişlere dönüşmesini ve ihracatımıza katkı sağlamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Avrupalı müşteriler büyük ilgi gösterdi
Fuarda katılımcı olarak yer alan Bursalı firmalar Avrupalı müşterilerin ilgisinden memnuniyetini dile getirdi. Ramnur Tekstil firması sahibi Rahmican Yılmaz da, son fuara kıyasla gerek katılımcı gerekse ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşandığını belirterek, “Özellikle Avrupalı müşterilerin fazla olması bizim açımızdan sevindirici oldu. Fuar oldukça verimli geçiyor. Organizasyondan memnunuz. Küresel Fuar Acentesi ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Fuarda yeni siparişler alındı
Bünyem Tekstil Satış Yöneticisi Adnan Ahu ise, fuarın özellikle ilk gününde büyük bir hareketlilik olduğunu kaydetti. Ahu, “Fuara nitelikli alıcılar gelmiş. Özellikle İspanya’dan çok sayıda firma ile görüştük. İspanya son dönemde küçülen bir pazardı ancak fuarda bu ülkeden yeni siparişler aldık. Bizim hedef pazarlarımız kar marjları ve sipariş metrajları daha yüksek olduğu için Avrupa ülkeleri. Bu fuarın Avrupa’daki iş bağlantılarımızı güçlendireceğini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Belentepe Bursalı firmaları tebrik etti
BTSO heyeti fuarda ayrıca Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve Ticaret Müşaviri Gonca Köksal Ensari ile bir araya geldi. Başkonsolos Belentepe fuarın Türkiye’nin tekstil sektöründeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, Bursalı firmaların güçlü katılımına dikkati çekti.
Öte yandan BTSO organizasyonuyla gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan firmalar BTSO’dan bin lira, KOSGEB’den 20 bin liraya destek alabiliyor.

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