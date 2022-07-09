Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

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Bursa'da aç kalan domuz ailesi şehir merkezine inerek yemek aradı.

Edinilen bilgiye göre olay Mudanya ilçesinde yaşandı. Aç kalan domuz ailesi zeytinlik alandan çıkarak yemek aramak için şehir merkezine indi. Bir süre çöplerde yemek arayan domuz ailesi daha sonra gözden kayboldu.

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