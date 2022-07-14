Caminin kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek, 5 gün sonra kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Caminin kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek, 5 gün sonra kurtarıldı

DHA

Caminin kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek, 5 gün sonra kurtarıldı


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA'da cami kubbesindeki yuvasından düşen yavruk leylek, 5 gün sonra Nilüfer Arama-Kurtarma (NAK) ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Kayapa Merkez Camisi'nin kubbesindeki leylek yuvasındaki 2 yavrudan biri, alt kubbeye düştü. Mahalle sakinleri, durumu muhtar Ali İhsan Dengiz'e bildirdi. Bir süre yavrunun annesi tarafından kurtarılması beklendi. Fakat 5 gün geçmesine rağmen yavru kurtarılamayınca, itfaiye ekiplerine haber verildi.
3 SAAT ÇALIŞMA İLE KURTARILDI
Olay yerine gelen ekipler, sepetli itfaiye aracıyla kubbeye çıkamayınca NAK ekiplerinden yardım istedi. İhbarla harekete geçen NAK ekipleri, istasyon kurarak caminin kubbesine çıktı. 3 saatlik çalışmanın ardından ekipler, yavru leyleğe ulaştı. Diğer leyleği de alarak inen ekipler, yavruları kontrol etti.
DEHİDRASYONA GİRDİĞİ BELİRLENDİ
Kubbeden düşen yavrunun dehidrasyona girdiği tespit edildi. Ekipler, yavruya gıda ve sıvı takviyesi yaptı. Daha sonra yavru leylek, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-07-14 13:15:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazi’de sağlık yatırımları hız kesmiyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de sağlık yatırımları hız kesmiyor
Çaldığı araçla emniyet müdürüne yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı araçla emniyet müdürüne yakalandı
Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor
Bursa'nın Yanık Merkezi şifa dağıtıyor
YEREL HABERLER Bursa'nın Yanık Merkezi şifa dağıtıyor
Çiftçiyi dolu vurdu, 20 milyon TL zarar
YEREL HABERLER Çiftçiyi dolu vurdu, 20 milyon TL zarar
Başpehlivanlığı Üncül kazandı
YEREL HABERLER Başpehlivanlığı Üncül kazandı
ULUKOZA girişimcisinden yüzde 30 enerji tasarrufu
YEREL HABERLER ULUKOZA girişimcisinden yüzde 30 enerji tasarrufu
İnegöllü çiftçiyi dolu vurdu; zarar 20 milyon TL
YEREL HABERLER İnegöllü çiftçiyi dolu vurdu; zarar 20 milyon TL
Arkeoloji meraklıları sınırları aştı
YEREL HABERLER Arkeoloji meraklıları sınırları aştı
At arabasıyla gelip dolaptaki tüm dondurmaları çaldılar Marketteki hiçbir şeye dokunmadı, sadece dolaptaki dondurmaları çaldı Eriyeceğini bile bile 7 bin TL değerinde yüzlerce dondurmayı çaldı
YEREL HABERLER At arabasıyla gelip dolaptaki tüm dondurmaları ...
Bursa’da Kurban Bayramı eğlencesi
YEREL HABERLER Bursa’da Kurban Bayramı eğlencesi
Tartıştığı eniştesini tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı eniştesini tabancayla yaraladı
Tartıştığı eniştesine kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Tartıştığı eniştesine kurşun yağdırdı
5 kişilik ailenin bulunduğu triportör sürücüsüne 3 bin 518 TL ceza 
YEREL HABERLER 5 kişilik ailenin bulunduğu triportör sürücüsüne 3 ...
Triporter ile 5 kişi yolculuk yapan sürücüye ceza yağdı
YEREL HABERLER Triporter ile 5 kişi yolculuk yapan sürücüye ceza ...
İsmail Ertekin: "Bursaspor’un 10 milyon TL kaybı var"
YEREL HABERLER İsmail Ertekin: "Bursaspor’un 10 milyon TL kaybı var"
Tahsin Tam: "Bursaspor’u play-off yarışında tutmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Tahsin Tam: "Bursaspor’u play-off yarışında tutmak ...
Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı
Togo'da kazada hayatını kaybeden Aksoy son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Togo'da kazada hayatını kaybeden Aksoy son ...
Mudanya'da karasineğin sebebi belli oldu
YEREL HABERLER Mudanya'da karasineğin sebebi belli oldu
Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3)
YEREL HABERLER Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3)
Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (2)
YEREL HABERLER Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (2)
At yüzdürürken dengesini kaybedip denize düşen genç apranti boğularak öldü
YEREL HABERLER At yüzdürürken dengesini kaybedip denize düşen genç ...
Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu
YEREL HABERLER Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.