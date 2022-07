Milletvekili Esgin'den Avrupa'ya insanlık dersi AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: “Burada konuşup konuşup dağılmamalıyız, bütün insanlığı derinden etkileyen sorunlar yaşanırken, çocuklar ve kadınlar hayatlarını kaybederken, istismara maruz kalırken bunların yaptırıma dönüşmesi gerekiyor”

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Komitesinin Roma'daki toplantısına Türk Parlamenter Grubu adına katılan AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, “Burada konuşup konuşup dağılmamalıyız. Bütün insanlığı derinden etkileyen sorunlar yaşanırken, çocuklar ve kadınlar hayatlarını kaybederken, istismara maruz kalırken bunların yaptırıma dönüşmesi gerekiyor” dedi.

AİBPA Komitesi İtalya'nın başkenti Roma'da toplandı. TBMM'yi temsilen AİBPA Türk Parlamenter Grubu adına söz alan AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin'in Avrupa'ya ders verir nitelikteki konuşması, AİBPA Komite Başkanı Yana Chara ve Ürdün Temsilcisi Dina Awni AlBashir başta olmak üzere salonda takdirle karşılandı. AİBPA Komite toplantısında Türk grubu adına konuşan Esgin, şunları kaydetti:

"Bir tıp doktoru olarak hayatım boyunca insan hayatını önemsedim ve hayat kurtarmak için mücadele ettim. Elbette ki dünyada yaşanan savaşların ve sorunların birçok faktörü var. İçerideki faktörlerden daha fazla dış müdahalelerin oluşturduğu destabilizasyon ortamının bu süreçlerin yaşanmasında etkili olduğunu düşünüyorum. Afganistan örneği verildi. Suriye'de ve Irak'ta yaşananlar ortada. Orada yaşayan insanlar bu acıları hak etmediler. Ayrıca Ukrayna'da yaşananlar da büyük dram. İnsanlar, özellikle dezavantajlı gruplar, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu süreçlerde en çok elbette masum insanlar etkileniyor. En çok çocuklar ölüyor, kadınlar hayatını kaybediyor veya acılar yaşıyor. Suriye'de büyük bir dram yaşandı. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bunu en sıcak yaşayan ülkelerden birisi Türkiye'dir. İnsanların dinine, diline, ırkına, mesleğine bakmadan, hiçbir ayrıma tabi tutmadan hayatla ölümün arasındaki 4 milyon düzensiz göçmeni ülkemizde kabul ettik. Ama bakın Akdeniz kıyılarına vuran bebek cesetlerinden Türkiye sorumlu değildir. Bütün Avrupa'nın seçerek sadece 1 milyon Suriyeli düzensiz göçmeni aldığını hatırlatmak isterim.”



“Daha adil ve yaşanabilir bir dünyayı hep birlikte kurmamız mümkün”

“RusyaUkrayna krizinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki ülkeyle olan iyi ilişkileriyle süreci yöneterek bir an önce bitirilmesi için son derece önemli gayretleri oldu” ifadelerini kullanan Esgin, “Bu noktada Antalya ve İstanbul'daki toplantılarda barışa son derece yakın görüşmeler olmuştu. Gerçekten üzülerek ifade ediyorum, birileri savaşın bitmesi için değil, devam etmesini murat ettikleri sürece savaşların sona ermesi son derece güç oluyor. Burada konuşup konuşup dağılmamalıyız. Bütün insanlığı derinden etkileyen sorunlar yaşanırken, çocuklar ve kadınlar hayatlarını kaybederken, istismara maruz kalırken bunların yaptırıma dönüşmesi gerekiyor. BM Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın net olarak ifade ettiği bir motto var. Dünya 5'ten büyüktür. Daha adil ve yaşanabilir bir dünyayı hep birlikte kurmamız mümkün. Bunun mücadelesini hep birlikte yapabiliriz" dedi.



“Dünyanın hemen her bölgesinde dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun zulme karşı sessiz kalmıyoruz”

AİBPA Türk Parlamenter Grubu Başkanı Şamil Ayrım da yaptığı açıklamada, "Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi komite toplantılarına pandemi sebebiyle 2 yıldır uzaktan katılıyorduk. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen bu toplantıda AİBPA Türk Parlamenter Grubumuz adına Milletvekilimiz Mustafa Esgin anlamlı bir konuşma yaptı. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın hemen her bölgesinde dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun zulme karşı sessiz kalmıyoruz. Bugün de özellikle Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen insanlık dramına karşı bir kez daha sessiz kalmadık" şeklinde konuştu.

