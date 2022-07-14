Mudanya'da tertemiz bayram

Mudanya Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara daha iyi hizmet vermek hedefiyle 4 gün boyunca yoğun mesai harcadı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kurban Bayramı öncesinde Mudanyalıların kurbanlarını sağlıklı, temiz ve hijyenik ortamda kesmeleri için kurban satış ve kesim yerlerinde denetim ve temizlik çalışmalarını gerçekleştiren Mudanya Belediyesi, 4 gün süren bayram boyunca ilçe genelinde geniş çaplı temizlik mesaisi yaptı. Kurban Bayramı süresince Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırırken, satış ve kesim yerlerinin boşaltılmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleri yardımıyla kurban atıklarını temizledi.

Bayram mesaisindeki tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bayram süresince Fen İşleri Müdürlüğü personelimiz, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz, Zabıta Müdürlüğümüz vardiyalı olarak görev yaptı. Çevre ve görüntü kirliliği yaşanmaması adına hemşehrilerimizden gelen talepleri de karşıladık. Her zaman olduğu gibi bu bayramda da görevimizin başındaydık. Tertemiz Mudanyamızda bayramımız da tertemizdi. Uyarılarımıza özen göstererek görevlilerimizin işini kolaylaştıran duyarlı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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