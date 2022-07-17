Bursa'da sincap piknik yapan ailenin misafiri oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da bir sincap, botanik parka piknik yapmaya gelen ailenin misafiri oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan botanik parka piknik yapmaya gelen bir ailenin yanına sincap geldi. Sincabın gelmesiyle birlikte şaşıran aile, cep telefonunu çıkararak o renkli anları kayıt altına aldı. Bir süre ailenin yanında bekleyen sincap, daha sonra geldiği yerden geri giderek gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.