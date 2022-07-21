Kamyon kasasının kapağına tutunarak gitti, görenlerin yüreği ağzına geldi

Bursa'da bir kişi kamyon kasasın kapağına tutunarak seyretti. O anları gören diğer sürücüler korkuyla izlerken bir yandan da cep telefonu ile kayıt altına aldılar.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kamyon kasasının kapağına tutunarak seyretti. Canını hiçe sayan bu kişiyi gören diğer sürücüler gözlerine inanamazken o tehlikeli anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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