Bursa'daki Afrika savanasının yeni konukları; beyaz gergedanlar



Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)BURSA Hayvanat Bahçesi'ndeki Afrika savana alanına, 3 beyaz gergedan eklendi. 17 bin metrekarelik alanda 3 beyaz gergedan, 4 zürafa, 28 zebra ve 6 deve kuşu, uyum içinde yaşamaya başladı.

Dünya standartlarında modern bahçe olarak 206 bin 600 metrekare üzerine kurulan ve barınakların yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlara doğal yaşam alanı, ziyaretçilere de nefes alabilecekleri ortam sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi birçok hayvanı ağırlıyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği´ne (EAZA) tam üye Bursa Hayvanat Bahçesi´nde kurulan Afrika savana bölümüne, son olarak da gergedanlar katıldı. 17 bin metrekarelik alana sahip Afrika savanada 3 beyaz gergedan, 4 zürafa, 28 zebra ve 6 deve kuşu uyum içinde yeni bir yaşama başladı. Daha önce ayrı olarak barındırılan Afrika hayvanları, adaptasyon sürelerini de tamamladı.

Kurulan alan hakkında bilgiler veren Bursa Hayvanat Bahçesi baş bakıcısı Önder Sevim, "Hayvanat Bahçemiz 1998 yılında hizmet vermeye başladı. Zürafalarımız 2012 yılında geldi. Onların ardından gergedanlar geldi. Tabii ki bu hayvanlar bir adaptasyon süreleri oluyor. Zebralarımız bahçenin açıldığı ilk günden beri vardı. Zebra aile git gide büyüdü. Şu anda 28 tane zebramız var. Avrupa´nın en çok zebra barındıran bahçesi olma özelliğini taşıyoruz. Adaptasyon sürelerinin ardından Afrika hayvanlarını birer birer bir araya getirmeye başladı. Savana oluşturma konusunda da ülkemizde bir ilke imza attık. 3 gergedan, 4 zürafa, 28 zebra ve 6 deve kuşu bu savanada yaşıyor. Doğada nasıl yaşıyorlarsa burada da aynı. Kendi belirledikleri bölgelerde genellikle zamanlarını geçiriyorlar. Afrika´da nasıl bir ortam varsa biz de onun minyatür halini burada oluşturduk" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-07-21 10:56:22



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