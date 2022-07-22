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Siyahi vatandaşa ev vermeyen emlakçıya ceza Ten renginden dolayı ev vermeyen yandı

İHA

Siyahi vatandaşa ev vermeyen emlakçıya ceza Ten renginden dolayı ev vermeyen yandı

Eşi ve iki çocuğuyla birlikte beğendiği evi kiralamak için gittiği emlak müşavirliğinde, ''Üzgünüz ama siyahileri sitemize kabul etmiyoruz'' cevabıyla hayatının şokunu yaşadı,. Emlakçının bu ırkçı davranışını 'ayrımıcılık' olarak nitelendiren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), emlakçıya 5 bin TL para cezası kesti.
Kamerun vatandaşı C.E.; Türk vatandaşı eşi N.E. ve iki çocuğuyla birlikte beğendiği evi kiralamak için gittiği emlak müşavirliğinde ırkçı saldırıya maruz kaldı. C.E., iddiaya göre; eşi ve kızlarıyla ev kiralamak için randevu alıp B.Ş.'e ait emlak müşavirliğine gitti. İçeriye önce giren N.E.'e ''Elimizde uygun daire var gösterebiliriz'' cevabıyla verildi. Yaklaşık 5 dakika sonra içeriye Kamerun asıllı C.E. de girdi. Bu kez aynı emlak müşaviri, "'Üzgünüz ama siyahileri sitemize kabul etmiyoruz'' şeklinde karşılık verdi. Hayatının şokunu yaşayan C.E., eşine dönerek konuşmaları doğru anlayıp anlamadığını sordu. Bunun üzerine N.E., "Aslında evi bana kiraya verebileceklerini fakat sen siyahi olduğun için bize ev veremeyeceklerini söylüyorlar. Siyahiler sitemize kapıdan dahi giremez, yönetimin böyle bir talimatı var üzgünüz" dendiğini hatırlattı. Bunun üzerine TİHEK'e müracaat eden C.E., renk temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini iddia etti.
Kurumun savunmalarına başvurduğu emlak müşavirliği çalışanları ve sahibi, iddiaları reddetti. Başvuruyu görüşme kararı alan TİHEK, emsal nitelikte bir karara imza attı. Emlakçının 5 bin Tl ceza verildiğinin belirtildiği kararda şu ifadelere yer verildi: "Çoğulcu ve farklı kültürleri bünyesinde barındıran demokratik hukuk devletinde, bir kişinin ırkı, rengi veya etnik kökeni nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmaması insan hakları açısından son derece mühimdir. Zira tarih boyunca kişilerin, ırkı, rengi ve etnik kökeni nedeniyle en temel insan hakları ihlal edilmiştir. Günümüzde insan hakları hukuku çerçevesinde ırk, renk, etnik köken temelinde ayrımcılık yasağına hemen hemen tüm uluslararası ve ulusal mevzuatta yer verildiği ve tehlikeli sonuçları dikkate alınarak ırk ayrımcılığına özel bir önem verildiği görülmektedir.Yukarıda anlatılan tüm hususlar birlikte ele alındığında Kurumumuza yapılan başvuruda, başvuranın ten renginden dolayı kamuya açık sunulan bir hizmetten yararlanamadığı ve 6701 sayılı Kanun çerçevesindeki hizmetten objektif gerekçe olmaksızın mahrum bırakıldığı anlaşıldığından, Muhatap emlak ofisinin başvuranın 'rengi' nedeniyle hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit bir şekilde yararlanmasını engelleyerek ayrımcılık yasağına aykırı bir muamelede bulunduğu kanaatine ulaşılmıştır.Başvuruda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, emlak ofisi sahibine 5 bin TL idari para cezası kesilmesine oy birliği ile hükmedilmiştir."

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