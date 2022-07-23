Kaymakamlık lojmanının yıkımı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakamlık lojmanının yıkımı yapıldı

İHA

Kaymakamlık lojmanının yıkımı yapıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve yerine eski hükümet binası alanıyla birlikte Merkez Park projesi yapılacak olan Kaymakamlık Lojmanının yıkımı bugün İnegöl Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.
Geleceğin İnegöl’ünü oluşturacak projelerle şehrin merkezini yeniden imar eden İnegöl Belediyesi, eski hükümet konağı ve sedir kafe alanıyla birlikte Merkez Park projesinin yükseleceği eski Kaymakamlık Lojmanının yıkımı için çalışmalara başladı. Kısa bir süre önce yeni Kaymakamlık konutu yapılarak eski lojman boşa çıkmıştı. Bu alanda hafta içi başlayan çalışmalar bugün yapılan yıkımla devam etti. Yıkımı yapılan kaymakamlık lojmanı alanında Merkez Park projesi hayata geçirilene kadar çevre ağaçlar farklı bir yere nakledilecek ve alanda araç parklanması için geçici düzenleme yapılacak.
3 noktada yıkım çalışması sürüyor
Özellikle tüm ağaçların korunarak yapılan kaymakamlık lojmanı yıkım çalışmasını, Belediye Başkanı Alper Taban da yerinde takip etti. Yıkım sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Taban, “Şehrimizde bugün 3 ayrı noktada yıkım çalışmamız var. Bu alanları da bulunduğu bölgeye göre en uygun şekilde kullanma amacıyla projelerimiz hazır. Şu anda Atatürk Bulvarı üzerinde şehrimizin merkez noktalarından birinde eski Kaymakamlık Lojmanındayız. Biliyorsunuz yeni Kaymakamlık konutu yapıldı ve eski konut boşa çıktı. Burada da arkadaşlarımız şu anda yıkım çalışmalarına başladı” dedi.
Söz konusu alanda Merkez Park projesinin yükseleceğini de ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Kısa bir süre önce hemen karşı alandaki eski Hükümet Binası alanı ve bu bölgeyle ilgili yapılacak projeyi sunmuştuk. Bu proje doğrultusunda bulunduğumuz alan da projeye dahil. Toplamda yaklaşık 12 dönümlük bir alan. Proje çalışmaları sürüyor henüz hazırlanmadı. Hazırlık tamamlandığında ihalesi olacak ve tanıtımı yapılan Merkez Park projesi burada yükselmiş olacak.”
“Şehrin merkezinde yeni bir çekim merkezi oluşacak”
“Şu anda vatandaşlarımızın bu süreçte alanı kullanması için alanı çevreleyen ağaçları söküp naklettikten sonra takip eden günde dış çevre duvarın yıkımı yapılacak. Çevre ağaçların nakledilmesi için de Park Bahçeler Müdürlüğümüzle görüşerek oluru aldık. Bu alanda da araç parkı yapılabilecek. Planlanan Merkez Park projesi tamamlandığında da zaten çevrede otopark alanları devam ediyor olacak. Burada yaklaşık 200 araçlık otopark üretilmiş olacak. 130 araçlık yer altı otopark ve 70 araçlık çevre otoparkları bulunacak. Karşı bölgede de Kent Meydanı ve Yeni Belediye Hizmet Binası ile birlikte; restoran, kafeterya, sergi ve sunum alanları olacak. Bu tarafta da Merkez Park projesi ile yeni bir çekim merkezi oluşacak.”
“Bu yıl içerisinde Merkez Park projesiyle ilgili kazmayı vurmak ve önümüzdeki yıl çalışmayı tamamlamak istiyoruz. Süreç şu anda işliyor. Ancak ihale sürecini tam olarak öngöremiyorsunuz. İnşallah bu yıl içerisinde kış şartları gelmeden kazmayı vurmak istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarşı bölgesine 150 araçlık otopark kazandırılıyor
YEREL HABERLER Çarşı bölgesine 150 araçlık otopark kazandırılıyor
Ata sporlarında renkli buluşma Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan okçuluktaki hünerini sergiledi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Atalarımızdan miras kalan geleneksel sporlar sadece bir spor dalı değil, içinde bir kültürü barındırıyor"
YEREL HABERLER Ata sporlarında renkli buluşma Dünya Etnospor ...
Bursaspor salonda kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor salonda kuvvet çalıştı
Trafikte tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbettiği iddiası
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci ...
Bursa'da çayır tırtılı görülen ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı Milletvekili Esgin çayır tırtılı mücadelesini yerinde inceledi
YEREL HABERLER Bursa'da çayır tırtılı görülen ekili alanlar büyük ...
Evine girdiği kadının boğazını sıkarak bayıltıp, parasını ve kartlarını çaldı
YEREL HABERLER Evine girdiği kadının boğazını sıkarak bayıltıp, ...
Hastavuk, Bursa Halkla İlişkiler Derneğini misafir etti Bursa Halkla İlişkiler Derneği 30. yılını Hastavuk sponsorluğunda düzenlenen gece ile kutladı
YEREL HABERLER Hastavuk, Bursa Halkla İlişkiler Derneğini misafir ...
Bursa'da evine girdiği kadını önce boğazlayarak bayıltan hırsız evi soydu
YEREL HABERLER Bursa'da evine girdiği kadını önce boğazlayarak ...
Yenişehir’de çocuklar ve gençlere spor, eğlence ve eğitim hizmetleri ücretsiz
YEREL HABERLER Yenişehir’de çocuklar ve gençlere spor, eğlence ve ...
Uludağ Premium Ultra Trail’e start verildi
YEREL HABERLER Uludağ Premium Ultra Trail’e start verildi
Bursa'da Turan Orkestrası ile Türk dünyası ezgileri
YEREL HABERLER Bursa'da Turan Orkestrası ile Türk dünyası ezgileri
Rumeli Semih İnegöl’ü salladı
YEREL HABERLER Rumeli Semih İnegöl’ü salladı
Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı
YEREL HABERLER Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı
Kasasındaki samanın elektrik telleriyle temas ettiği kamyon yandı
YEREL HABERLER Kasasındaki samanın elektrik telleriyle temas ettiği ...
Bursa'da çilek yeme yarışması
YEREL HABERLER Bursa'da çilek yeme yarışması
Ucuz güneş gözlüklerine dikkat
YEREL HABERLER Ucuz güneş gözlüklerine dikkat
(Özel) Şaka gibi olay... 2 ay önce Adana'da çalınan motosiklet, Bursa'da bir daha çalındı
YEREL HABERLER (Özel) Şaka gibi olay... 2 ay önce Adana'da çalınan ...
Mirastan gelen para, ortak mal sayılmayacak Yargıtay'dan emsal miras kararı Babadan kalan mirası koca yiyemeyecek
YEREL HABERLER Mirastan gelen para, ortak mal ...
Bursa’da hırsıza alarm engeli
YEREL HABERLER Bursa’da hırsıza alarm engeli
Bursa’da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
YEREL HABERLER Bursa’da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
Bursalılar sezon finalini 90'lar ile yaptı
YEREL HABERLER Bursalılar sezon finalini 90'lar ile yaptı
Kaza yapan otomobile çarpmamak için şerit değiştirirken aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobile çarpmamak için şerit ...
Bursa'da otelde yangın paniği
YEREL HABERLER Bursa'da otelde yangın paniği
Bursa'da İlyas Yalçıntaş rüzgarı esti
YEREL HABERLER Bursa'da İlyas Yalçıntaş rüzgarı esti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.