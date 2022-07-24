Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (3)



9 YAŞINDAKİ CEM, ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan ve baygın halde bulunan Cem Muhammed A. (9) Antalya´da yaşayan annesi Yasemin A.´ya (48) teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan çocuk, tedavisi için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çocuğun Antalya´da yaşayan annesi Yasemin A.´ya ulaştı. Dün otobüsle Bursa´ya gelen Yasemin A., polis tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde karşılanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Hastanedeki ilk tedavisi tamamlanan ve sağlık kontrolleri yapılan Cem Muhammed A. burada, savcılık kararıyla annesine teslim edildi. Cem Muhammed A. annesi Yasemin A. ile birlikte yine polis tarafından otobüs terminaline bırakıldı. Anne ve oğlu dün gece Antalya´ya gitti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-07-24 15:30:28



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