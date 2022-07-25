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İçmimar Arslan: “Karakterli mekanlar işin ehilleriyle üretilir”

İHA

İçmimar Arslan: “Karakterli mekanlar işin ehilleriyle üretilir”

TMMOB İçmimarlar Odası Bursa Şubesi Kurucu Başkanı ve içmimar Nur Gül Arslan, mekanların içmimarisinin günümüzün en çok tercih edilen stilleriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Arslan, karakterli mekanların, en iyi, işin ehilleriyle üretildiğini söyledi.
TMMOB İçmimarlar Odası Bursa Şubesi Kurucu Başkanı ve içmimar Nur Gül Arslan, mekanların içmimarisinin kimler tarafından ne için kullanılacağı göz önünde bulundurularak tasarlanması gerektiğini söyledi.
Nur Gül Arslan, ev ya da ofisi şık bir şekilde dekore etmenin nasıl yapılması gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu. Arslan, karakterli mekanların, en iyi, işin ehilleriyle üretildiğini ifade ederek, günümüzün en çok tercih edilen stilleriyle ilgili önemli bilgiler verdi.
TMMOB İçmimarlar Odası Bursa Şubesi Kurucu Başkanı ve içmimar Nur Gül Arslan, “Bir diğer önemli kısım da o mekanı kullanacak kişilerin hangi tarzı/akımı beğendiği, hangi stile kendilerini yakın hissettiğidir. Bu aşamada bir içmimardan destek almanın da önemlidir. Mekanlarınız sizi yansıtsın, sizler gibi özgün olsun. Karakterli mekanlar, en iyi, işin ehilleriyle üretilir, unutmayın” dedi.
İçmimar Nur Gül Arslan, Modern stil, Çağdaş stil, Endüstriyel stil, Endüstriyel stil, Minimalist stil, İskandinav/Nordik stil, Geleneksel stil, Country/Provans stil ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Modern stilin temelinde sadelik var”
İçmimar Nur Gül Arslan, Modern stil hakkında açıklamalarda bulunarak, “Modernizm, 18. yüzyılın sonlarından itibaren uygulanmaya başlanmış, temelinde sadelik olan; gösterişten ve süslemelerden uzak, geometrik formların, geniş açıklıkların kendine yer bulduğu bir akımdır. İçmimaride modern stil, daha çok düz ve net çizgilerle kendini gösteren, malzemesel anlamda çelik, cam, metalin kullanıldığı düzenli, sade ve şık mekanlardır” şeklinde konuştu.

“Çağdaş stil sade ve şık”
Çağdaş stil ile ilgili bilgiler paylaşan Arslan, “Çağdaş ve modern birbirine karıştırılsa da, aslında ikisi farklıdır. Her akım dönemine göre değerlendirildiğinde çağdaştır, fakat modern değildir. Peki çağdaş iç mekan tasarımı nasıl olur derseniz; dönemin getirdikleriyle, güncel, modernizm kadar keskin ve net sınırları olmayan, yine sade ve şık şeklinde değerlendirebileceğimiz bir stildir” ifadelerini kullandı.

“Sonradan konuta çevrilen mekanlar”
Endüstriyel stil ile ilgili açıklamalarda bulunan Arslan, “Endüstriyel diye adlandırdığımız tarz aslında ilk olarak depo veya eskiden başka amaçlarla kullanılmak üzere üretilmiş mekanların daha sonradan konuta çevrilmesiyle ortaya çıkmıştır. Önce New York Brooklyn’de sonra her yerde bu tür sonradan konut amaçlı kullanılan yüksek tavanlı, tesisatları çıplak bırakılmış, tuğlaların, ahşapların çokça göründüğü bu mekanlarda genellikle siyah veya metal aksamlı armatürler, aksesuarlar da gözlemlenir” ifadelerine yer verdi.

“İşlenmemiş malzemelerle doğal bir görüntü”
İçmimar Arslan, Minimalist stil hakkında açıklamalarda bulunarak, “Modernizmin daha da sade, malzemelerin genellikle ham, işlenmemiş, çıplak bırakıldığı bir akımdır. Örneğin duvarlar brüt beton görünümünde, yerler yine betonda veya şapta bırakılmış, kullanılan ahşaplar da kendi doğal renklerinde ve hatta biçimlerindedir. Bu tarzda kullanılan renkler daha çok nötr veya malzemelerin doğal hallerindedir desek yanlış olmaz” dedi.

“İskandinav ülkelerinde doğmuş bir akım”
İçmimar Arslan, İskandinav/Nordik stil ile ilgili görüşlerini belirterek, “İsminden de anlaşılacağı üzere Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde doğmuş bu akım; sade, göz yormayan, beyazın, pastel veya gri nötr tonlarda renklerin hakim olduğu bir akımdır. Açık renk mekanlarda kullanılan kontrast ve canlı materyal/renklerin ve hatta kimi zaman iri desenlerin kendine yer bulduğu bu akımda, duvarlar genelde beyazdır ve mekanların aydınlık olması epey önemlidir” diye konuştu.

“Klasikten şaşmayanlara”
Geleneksel stil ile ilgili bilgiler paylaşan Arslan, “Klasik mobilya ve detaylarıyla, ahşabın ceviz veya maun gibi daha koyu, parlak cilalı kullanıldığı; zengin aksesuarların, ipek, kadife veya brokar gibi döşemelik kumaşların kendine yer bulduğu bir tarzdır” dedi.

“Zarafet, rahatlık ve samimiyet bir arada”
Country/Provans stil hakkında açıklamalarda bulunan içmimar Arslan, “'Bleu&Blanc'ların, seramiklerin, taş ve tuğlaların, daha mat ve doğal renkte ve çoğu zaman eskitme ahşabın, doğal keten gibi kumaşların kullanıldığı bir tarzdır. Zeminde doğal taş karolar, açık renk rabıtalar, masif ahşaplara rastlanırken; dekorasyonda çeşitli ferforje mobilyalar, kilimler, vazolarda taze toplanmış kır çiçekleri veya lavantalarla bu akım, zarafet, rahatlık ve samimiyeti yansıtır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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