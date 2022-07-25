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Robotik omurga cerrahisi artık Türkiye’de Omurga ameliyatlarında robot dönemi başlıyor Omurga ameliyatı korkusu robotik omurga cerrahisi ile bitiyor

İHA

Robotik omurga cerrahisi artık Türkiye’de Omurga ameliyatlarında robot dönemi başlıyor Omurga ameliyatı korkusu robotik omurga cerrahisi ile bitiyor

Omurga ameliyatlarında devrim niteliğinde bir gelişme olan robotik omurga cerrahisi Türkiye’de de kullanılmaya başlandı. Ortopedi Robotik Cerrahi Derneği (ORCD) Başkanı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Kayhan Turan, robotik omurga cerrahisinin ameliyatla ilişkili riskleri en aza indirerek hasta güvenliğini en yüksek seviyeye taşıdığını belirtti.
Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte sağlık alanında da birçok yenilik yaşanırken, son 2030 yılda tıptaki en önemli gelişmelerden biri robotik cerrahi sistemlerinin kullanılması oldu. Robotik diz ve kalça ameliyatlarından sonra Türkiye’de artık omurga ameliyatlarında robotik cerrahi uygulamalarına başlandı. Hayatı tehdit eden komplikasyonlar, felç ve sinir yaralanması gibi riskler sebebiyle omurga ameliyatlarının hastaların en çok endişe duyduğu ameliyatlar olduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Kayhan Turan, “Robotik omurga cerrahisi, ameliyatın yüksek doğruluk ve hassasiyetle yapılmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu da ameliyat risklerini en aza indirirken hastaların daha hızlı ve daha rahat iyileşmesini sağlamaktadır. Skolyoz (omurga eğriliği), kifoz (kamburluk), kanal darlığı (spinal stenoz), bel kayması (spondilolistezis), bel fıtığı ve omurga kırıkları omurga ameliyatı gerektirebilen ortopedik sorunlardır. Omurga ameliyatlarının en büyük zorluğu omurgadaki sorunu düzeltmek için kullanılan vidaların (implantlar) yerleştirilmesidir. Omurga ana kan damarları ve sinirlerin yakınında bulunduğundan cerrahi işlemler son derece hassas şekilde gerçekleştirilmelidir. Ameliyatın muhtemel komplikasyonlarından kaçınmak için cerrahi vida ve implantların doğru derinlik ve açıyla yerleştirilmesi gerekir” diye konuştu.
“Ameliyatı robot değil cerrah gerçekleştiriyor”
Robotik cerrahi ile omurga ameliyatlarında vida yerleştirme işleminin yüzde 99,5’in üzerinde doğruluk oranı ile gerçekleştirildiğini ifade eden Turan, “Cerrah, ameliyata girmeden önce vidanın boyutu ve konumu gibi tüm planlamayı yapabiliyor. Ameliyat sırasında 3 boyutlu görüntüleme yöntemi ile yapılan işlemler gerçek zamanlı olarak takip ediliyor. Plan dışında hatalı bir işlem yapılacağı zaman robotik sistem uyarı göndererek hata yapılmasını önlüyor. Ameliyat bir robot tarafından değil yine doktorun kendisi tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak, robotik cerrahi sistem hassas işlemlerin gerçekleştirilmesinde doktora rehberlik ediyor” dedi.
"Robotik omurga cerrahisi, komplikasyon riskini büyük ölçüde azaltmaktadır"
Omurga hastalıklarında ameliyatın her zaman ilk seçenek olmadığını belirten Turan, “Ancak, sorunun şiddetine ve hastanın şikayetlerine göre ameliyat kararı verilebilir. Omurgaya implant takılması gereken ameliyatlarda robotik cerrahi kullanılabiliyor. Omurga eğriliği (skolyoz), kamburluk (kifoz), omurilik kanal daralması, bel kayması (spondilolistezis), omurga kırıkları ve bel fıtığı robotik omurga cerrahisi ile yapılabilmektedir. Başarılı tedaviler için hastanın bireysel omurga yapısına göre ameliyat gerçekleştirmek önemli. Robotik omurga cerrahisi, komplikasyon riskini büyük ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, omurga ameliyatlarında robotik cerrahinin bütün hastalarda benzer şekilde yüksek doğruluk ve hassasiyet ile ameliyat yapılması, hastanede yatış süresinin daha kısa olması, hastanın ameliyat sonrası daha az ağrı ve daha hızlı iyileşmesi, daha küçük kesilerle minimal invaziv ameliyat yapmayı kolaylaştırması, omurgaya birden çok vida yerleştirilmesi ve gerektiğinde her seferinde aynı hassasiyeti sağlaması gibi özellikleri vardır. Ancak, ameliyat öncesinde risk ve seçenekler iyi değerlendirilerek son kararı doktor ve hastanın birlikte vermektedir” şeklinde konuştu.
“Bastonu bıraktı yürümenin keyfine vardı”
Bel ve diz ağrıları sebebiyle uzun yıllar baston ile yürümeye çalışan 72 yaşındaki Şevkat Pektaş, “Dizlerimin ağrısı belime vuruyordu. Merdiven bile çıkamaz oldum. Eskiden bütün işlerimi kendim yapıyordum. Ancak şimdi hiç hareket edemez oldum. Ben dizlerimdeki ağrılar nedeniyle geldim. Ama Kayhan Bey, belimde sorun olduğunu ve bel ağrılarımın dizime vurduğunu söyledi. Robotik omurga cerrahisi teknolojisiyle Turan bey tarafından ameliyat oldum. Ameliyat çok iyi geçti. 24 saat geçmeden ayağa kalktım. Bastonsuz zor yürüyordum. Şimdi ise rahatlıkla yürüyorum. Ağrılarım her şeyim bitti. Beklentimden daha iyi oldu” dedi.

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