Zifte yapışan köpek ile 3 yavrusu kurtarıldı, 3'ü ise öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde zifte yapışan köpek ile 3 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı, 3 yavru ise öldü.
Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde kanalizasyon borusunun içinde köpek ile 6 yavrusu zifte yapıştı. Yoldan geçerken köpeğin havlama sesini duyan kişinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yavrulardan 3´ünün öldüğünü belirledi. Anne köpek ve 3 yavrusu, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Kurtarılan köpekler, Kestel Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi. Köpekler, merkezde tedavi altına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-07-25 16:56:11
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