Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (7)

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TUTUKLANDI

Bursa´da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada yeğeni Cem Muhammet A.'yı (9) alıkoyması nedeniyle gözaltına alınan Kamuran Pınar Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kamuran Pınar Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-07-25 18:48:20



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