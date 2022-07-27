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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktor meslektaşlarını gözlükten kurtardı

İHA

Doktor meslektaşlarını gözlükten kurtardı

Doktor Serhan Gazyağcı, 'Akıllı Lens' yöntemiyle 3 doktor meslektaşını gözlükten kurtardı.
Uyguladığı 'Akıllı Lens' yöntemiyle adından söz ettiren Dr. Serhan Gazyağcı, önce meslektaşı Dr. Kemal Sağnak’ı, sonra bu operasyonun başarısını gören Dr. Uğur Balcı’yı son olarak da Dr. Özgür İlhan’ı lazer operasyonuyla gözlükten kurtardı. Lens veya gözlük kullanmayı düşünmeyen kişilerde uyguladıkları tedaviler hakkında bilgi veren Dr. Serhan Gazyağcı, "Lazer gerçekten güvenilir bir tedavi ise doktorlar neden gözlük kullanıyor? sorusu ile çok karşılaşıyoruz. Miyop, hipermetrop ve astigmatın tedavisinde kullanılan ve refraktif cerrahide bütün dünyada uygulanan en yaygın yöntemin lazerdir. Gözü uygun olan, göz doktoru olan arkadaşlarımızın lazer tedavilerini ve Akıllı Lens cerrahilerini de sıklıkla yapıyoruz. Meslektaş Uğur Balcı’ya lazer operasyonu yaptık. Tedavi sonrası Balcı, ertesi gün hastalarını muayene etti. Hatta operasyon bile yaptı" dedi.
"Akıllı lens operasyonu olmak isteyen doktor sayısı artıyor"
40 yaş üstü hastalar içinde Akıllı Lens cerrahisi yaptıklarını ifade eden Dr. Gazyağcı, uzak ve yakın görme sorunlarında Akıllı Lens’in iyi bir seçenek olduğunu söyledi. Gazyağcı, "Meslektaşlarımız yoğun tempoda çalışıyorlar ve gözlük kullanmak onlar için gerçekten zor oluyor. 40 yaşından sonra yakın görmede bozulduğu için iki gözlükle dolaşmak can sıkıcı hale geliyor. Bu noktada yine Akıllı Lens bizlere avantaj sağlıyor ve her gün Akıllı Lens operasyonu olmak isteyen doktor sayısı artıyor’’ diye konuştu.
Uzun yıllardır Akıllı Lens tedavisini güvenle yaptıklarını söyleyen Dr. Serhan Gazyağcı, meslektaşı Dr. Kemal Sağnak’a ve Dr. Özgür İlhan’a iki göz içinde Akıllı Lens ameliyatını yaptığını, Sağnak’ın 1 hafta sonrasında tek başına araba kullanacak konfora ulaştığını, Dr. Özgür İlhan'ın da 2 gün sonrasında hem muayene hem ameliyat yapabildiğini söyledi.
Bu tedavilerin kişinin göz yapısı, mesleği ve yaşam tarzına göre belirlediklerini söyleyen Dr. Gazyağcı, gözlük ve kontakt lens kullanımının günümüz dünyasında zor olduğunu söyleyen Dr. Serhan Gazyağcı, "Günümüz teknolojisi ve tedavileri ile insanların yaşam süreleri uzadı. Gözlük ve kontakt lens kullanmayı düşünmeyen hastalarımızda yaşa ve kişinin göz yapısına göre tedaviyi belirlediğimiz gibi kişinin mesleği ve günlük rutini de hangi tedaviyi uygulayacağımızda belirleyici oluyor" şeklinde konuştu.
Vaka deneyiminin bu ameliyatlarının konfor ve kalitesinde önemli rolü olduğunu belirten Gazyağcı, "60 binin üzerinde vaka deneyimim bulunuyor. Avrupa kıtasında bu sayıda vaka deneyimi olan doktor bulmak çok zor bu yüzden göz doktorları ameliyatlarını ülkemizde oluyor. Teknoloji, alt yapımız bunun için çok uygundur’’ dedi.

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