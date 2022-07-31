Uludağ'da bahçesine gelen ayıyla konuştu, o anlar kameralarda

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Bursa'da bir kişi bahçesine yemek aramaya gelen ayıyı görünce panik yapmayarak, ayıyla konuştu. Bahçeye atılan karpuz çöplerinde yemek arayan ayı, kimseye zarar vermeden ormanlık alana geri giderek gözden kayboldu.

Uludağ Milli Parkı'nda insanların oturduğu bahçeye bir anda ayı geldi. Panik yapmayarak ayıyla konuşan bir kişiyi görenler ise şaşkına döndü. Bahçeye atılan karpuz çöplerinden bir süre yemek arayan ayı, geldiği ormanlık alana geri giderek gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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