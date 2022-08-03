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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Yeniceköy'de 4 kilometre yeni yol hattı oluşturuluyor

İHA

İnegöl Yeniceköy'de 4 kilometre yeni yol hattı oluşturuluyor

İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesinde imarlı bölgede yeni cadde ve sokaklar oluşturulması için çalışmalara başladı. Toplamda 4 kilometre uzunluğunda yeni yol ağının oluşturulduğu bölgede çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesi güçlü bir belediye. Gerek insan kaynağıyla gerek makine ekipmanıyla ihtiyaç olan her yerde anından müdahalesini yaparak yoluna devam ediyor” dedi.
Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, ihtiyaçlar doğrultusunda şehrin dört bir yanında yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Yeniceköy Mahallesinde imarlı adaların bulunduğu bölgede inşaat faaliyetlerinin başlaması üzerine 4 kilometrelik yeni yol ağı oluşturulması için çalışmalar başladı. Sıfırdan yol açma çalışmaları hummalı bir şekilde sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte çalışmaları yerinde inceledi.
İnceleme sırasında açıklama yapan Başkan Taban, İnegöl’ün hızlı gelişimine dikkat çekti. Alper Taban, “Yeniceköy Mahallesi bizim gelişim alanlarımızdan bir tanesi. İnegöl hızla büyümeye devam ediyor. Beraberinde de yeni yeni ihtiyaçlar, çalışmalar planlandığı gibi yapılmaya devam ediyor. 2021 yılında Bursa’nın tüm ilçeleri arasında en fazla inşaat İnegöl’de yapıldı. Bu çok önemli bir veri. Osmangazi 1 milyon, Yıldırım 700 bin, Nilüfer 500 bin nüfuslu bir şehir. İnegöl’de 300 bin nüfuslu bir şehir. Buna rağmen en fazla inşaat İnegöl’de yapıldı. Şehrin gelişim hızını gösterebilmek adına bunu söylüyorum. Bir taraftan sanayi yapıları bir taraftan konut yapıları son hızla devam ediyor” dedi.
İnegöl Belediyesi güçlü bir belediye
Devam eden çalışmalara ilişkin de konuşan Başkan Taban, “Yeniceköy Mahallemizde de imarı var olan adalar içerisinde vatandaşlarımız gelip bizlerden imar ve inşaat durumunu aldıktan sonra inşaatlarına başlayabiliyorlar. Biz de onların yollarını açıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz yol 10 metre genişliğinde. 20 metre genişliği bulunan yollar var. İş makinelerimiz buralarda çalışma yaparak yaklaşık 4 kilometrelik bir yol ağını sıfırdan oluşturuyorlar. Yol oturdukça da kaplamalarıyla birlik kullanılabilir hale getirilecek. Şu anda 754. ve 707. Sokakta çalışıyoruz. Devamında; 753, 747, 734, 745, 738, 756 ve 740. sokaklarda da yol yapım çalışmasına başlayacağız. Bu çalışmalarla beraber 20 bin metreküp kazı yapılmakta olup, 50 bin ton dolgu malzemesi kullanılacak. Bölgede 2 ekskavatör, 1 yükleyici kepçe ve 10 kamyon ile çalışmalar devam ediyor. Çalışmanın yaklaşık maliyeti ise 4 milyon lira. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. İnegöl Belediyesi güçlü bir belediye. Gerek insan kaynağıyla gerek makine ekipmanıyla ihtiyaç olan her yerde anından müdahalesini yaparak yoluna devam ediyor. Bunlar bizim iş planlarımıza da işlenmiş olan konular. Yeri gelen konuyu biz bir bir hayata geçirerek önden gitmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerinin önüne geçerek sevk ve idare etmek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

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