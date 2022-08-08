Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, çalıştığı mobilya fabrikasında elini iş makinesine kaptıran Muhammed Enes D.'nin (24) 2 parmağı koptu. Muhammed Enes D., parmaklarının dikilmesi için Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Mehtap Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Bıçkıda ahşap kesimi yapan Muhammed Enes D., bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makineye kaptırdı. İki parmağı kopan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da parmaklarının dikilmesi için Bursa'daki Uludağ Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi servisine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
2022-08-08 12:38:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.