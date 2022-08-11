Taşkınlık yapınca dışarı çıkarılan grup pusu kurdu: 1 ölü



BURSA, (DHA)BURSA'da gece kulübünde taşkınlık yapınca dışarı çıkarılan grup, pusu kurup sabaha karşı mekandan çıkan işletmeci M.S. ile arkadaşı Emir Çelik'e (26) ateş açtı. Yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, salı günü saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde kulübe gelen grup, taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle işletmeci ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Dışarıda pusu kuran şüpheliler, sabaha karşı gece kulübünden çıkan işletmeci M.S. ile yanındaki arkadaşı Emir Çelik'e ateş açtı. Saldırıda Emir Çelik yaralandı. M.S. tarafından özel bir hastaneye götürülen Çelik, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cezaevinden tahliye olduğu belirtilen Çelik, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)

2022-08-11 13:20:05



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