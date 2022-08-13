Gece kulübü önündeki cinayet kamerada (2)

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4'Ü TUTUKLANDI

Bursa'da arkadaşlarının tartıştığı gece kulübünün önünde pusu kurarak, işletme sahibi M.S.'yi otomobil ile almayan gelen Emir Çelik'e ateş ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen 9 şüpheliden Aytaç Y., Güven Y., Veysel K. ve Hamdullah M. tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-08-13 23:33:25



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