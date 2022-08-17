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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosikletten düşen 2 kişinin üzerinden araç geçti; 2 ağır yaralı

DHA

Motosikletten düşen 2 kişinin üzerinden araç geçti; 2 ağır yaralı


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA'da motosikletten düştükten sonra aynı yönde giden arabanın üzerlerinden geçtiği 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı´nda meydana geldi. Kent Meydanı mevkiinde alt geçitte sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AVT 668 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Devrilen motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Bu sırada aynı istikamette seyir eden 16 ANG 568 plakalı araç, yerdeki yaralıların üzerinden geçerek 2 kişiyi metrelerce sürükledi. Durumu fark ederek duran araç sürücüsü şoka girdi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan yaralıların kimlik bilgilerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-08-17 07:16:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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