Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (3)

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

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ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı, 5´e yükseldi. Vali Yakup Canbolat ile birlikte olay yerine giderek incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaralılardan 2´sinin tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Yavuzyılmaz, yaralılardan 4´ünün de sağlık durumunun ağır olduğunu belirtti. (DHA)Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-08-28 12:19:42



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