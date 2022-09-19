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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da yolun karşısına geçerken, aniden hareket eden TIR´ın altında kalan pazar esnafı Bayram Damar (59), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Çınarönü Caddesi'nden Yakın Çevre Yolu yönüne giden Ersin B. yönetimindeki 27 AAJ 751 plakalı TIR, önündeki araçların yavaşlaması üzerine durdu. Semt pazarında incir sattığı belirtilen Bayram Damar, TIR'ın önünden yolun karşısına geçmek istedi. Araçların ilerlemesiyle yolun açıldığını gören Ersin B.´nin hareket ettirdiği TIR, Damar´a çarptı. Damar aracın altında kalırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayram Damar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu haber alıp kaza yerine gelen Bayram Damar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazanın ardından TIR şoförü Ersin B., polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-09-19 17:12:11



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